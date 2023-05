Athlétisme: six mois après l'annonce de sa retraite, Asafa Powell va faire son retour

C'est à l'occasion du Grand Prix des Bermudes qu'Asafa Powell a décidé de sortir de sa retraite. Alors qu'il l'avait annoncé le 27 novembre dernier, le sprinteur est finalement revenu sur sa décision pour prendre le départ à Devonshire.

La distance pas encore annoncée

De 2005 à 2007, Asafa Powell a dominé sa discipline en battant ou égalant à quatre reprises le record du monde du 100 m. Pour son retour, les organisateurs n'ont pour autant pas encore annoncé sur quelle distance il allait concourir, même si on peut facilement imaginer qu'il devrait prendre le départ du 100 m, sa distance fétiche. À ses côtés, les sprinteurs Noah Lyles et Andre de Grasse ainsi que le triple sauteur Christian Taylor, seront présents au Flora Duffy Stadium à Devonshire. Alors qu'il n'est plus qu'à trois unités pour entrer dans le cercle très fermé des sprinteurs étant passé sous la barre des 10 secondes sur 100 m à 100 reprises. Ce retour pourrait donc être l'occasion de finaliser cet objectif.