Athlétisme : Les championnats de France en septembre à Albi

Prévus du 19 au 21 juin à Angers, les championnats de France 2020 d’athlétisme auront finalement lieu les 12 et 13 septembre à Albi. Ces « France » seront l’événement majeur de la saison nationale, dont la Fédération française d’athlétisme a dévoilé le calendrier ce vendredi, mais ne seront plus, bien sûr, une étape obligatoire avant les Jeux Olympiques de Rio, puisqu’ils ont été reportés d’un an. Si tout va bien, 20 compétitions FFA se dérouleront entre fin août et fin octobre, avec en point d’orgue les championnats de France Elite d’Albi, qui se tiendront en même temps que les championnats de France Espoirs. Les championnats de France d’épreuves combinées auront lieu, quant à eux, les 19 et 20 septembre à Aubagne, ceux de semi-marathon le 20 septembre aux Sables d’Olonne, ceux de trail les 3 et 4 octobre à Gap, ceux de marathon le 25 octobre…

Quid du demi-fond ?

« Notre logique, c'est de proposer une saison où la reprise sera progressive, en fonction de ce qu'il sera possible de réaliser, territoire par territoire. Tous les clubs ne pourront pas forcément reproposer des rencontres au même moment, et nos échéances nationales sauront bien sûr innover pour s'adapter à ces réalités exceptionnelles. Nous travaillons ainsi à un mode de qualification particulier pour les championnats de France. Des "France" qui seront d'ailleurs avant tout une grande célébration de l'athlétisme, marqués par le plaisir de se retrouver pour partager notre passion. Bien entendu, nous travaillons aussi à la reconfiguration des épreuves, comme celles de demi-fond, qui ne peuvent, en l'état, être disputées dans le respect des nouvelles directives sanitaires », a fait savoir le Directeur technique national Patrice Gergès.