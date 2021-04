Athlétisme : Eliud Kipchoge a réussi sa rentrée

Eliud Kipchoge a renoué avec la victoire ! Alors que sa série de onze marathons gagnés consécutivement avait été stoppée en octobre à Londres, le Kényan a renoué avec ses habitudes en s'imposant à Enschede sur le NN Mission Marathon qui était organisé ce dimanche à l'aéroport de Twente. Il a terminé cette course qui ne figure pas au calendrier de l'IAAF en 2h04’30’’ pour devancer Jonathan Korir et Goitom Kifle et établir la meilleure performance de l'année. Dans le froid néerlandais, le recordman du monde du marathon a cherché des repères en prévision du marathon olympique. A Saporo cet été, le marathonien tentera de conserver son titre pour écrire l'histoire de la discipline en égalant les performances d'Abebe Bikila (1960 et 1964) et Waldemar Cierpinski (1976, 1980).

Eliud Kipchoge a distancé Jonathan Korir dans les dix derniers kilomètres

Pour s'y préparer, Eliud Kipchoge s'est donc aligné sur cet événement particulier organisé pour combler l'absence des grands marathons de printemps. En profitant de lièvres sur une trentaine de kilomètres, il a mis tout le monde d'accord. Au passage du semi-marathon en 1 h01’43’’, il n'y avait déjà plus que Jonathan Korir qui était capable de le suivre. C'est avec une relance à un peu moins de dix kilomètres de l'arrivée que l'athlète de 36 ans a réussi à s'en débarrasser pour s'envoler seul vers la victoire. Ce résultat devrait lui donner confiance à moins de 100 jours des JO de Tokyo. Sur le site du CIO, il avait d'ailleurs évoqué l'importance de cette date néerlandaise dans sa préparation pour l'échéance planétaire. « C’est une étape cruciale pour ma préparation à l’approche du marathon de Tokyo en août. Je pense que c’est le bon moment pour tester sa forme, je pense que c’est la meilleure course pour me tester. Plus de 70 athlètes essaieront de donner le meilleur d’eux-même pour se qualifier pour Tokyo, c’est un moment important » expliquait Eliud Kipchoge. Avec une victoire au bout pour reprendre confiance, le test a été réussi.