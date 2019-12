Athlétisme : Changement d'entraîneur pour Rénelle Lamote

L’échec de Doha a pesé lourd

Rénelle Lamote a décidé de tout changer ! Vice-championne d’Europe du 800m en 2016 et 2018, la sociétaire du club Athlé Sud 77 a annoncé ce lundi sa décision de changer d’entraîneur avec effet immédiat. Sous les ordres de Thierry Choffin depuis le début de sa carrière, la native de Coulommiers a choisi la rupture afin de se relancer en vue des prochains Jeux Olympiques de Tokyo. « Mon entraînement sera désormais planifié en duo par Gilles Garcia et Bruno Gajer, assure l’athlète via un message publié sur les réseaux sociaux. Après 11 ans de collaboration avec Thierry Choffin, je sentais le besoin d’un changement qui n’a pas pu attendre la fin de la saison. C’était un choix difficile mais je pense qu’il faut toujours suivre son instinct. »Ce changement d’entraîneur, qui la voit se lier avec l’ancien entraîneur de Pierre-Ambroise Bosse ainsi que le manager général du demi-fond à la Fédération Française d’athlétisme, vient conclure une saison 2019 compliquée pour Rénelle Lamote. Ambitieuse en vue des championnats du monde organisés à Doha, l’athlète de 25 ans a manqué le coche, terminant seulement sixième de sa demi-finale et laissant ainsi échapper une place pour la finale deux ans après sa huitième place obtenue lors des Mondiaux organisés dans le Nid d’Oiseau de Pékin. « On va faire en sorte de ne pas perdre de temps. Il faudra que ça soit dans la sérénité et dans le plaisir, a confié au quotidien L’Equipe Gilles Garcia. On n’a pas une année d’avance, on va mettre le paquet. Elle a choisi cette solution. Maintenant, il faut y aller ! » Un changement qui semble être à quitte ou double en vue des JO.