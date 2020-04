A 28 ans, Zhang Guowei dit stop

"Je suis désolé, je ne peux vraiment plus sauter, aussi j'ai décidé de prendre ma retraite". Sur le réseau social Weibo, Zhang Guowei a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière sportive, après des blessures à répétition. Aujourd’hui âgé de 28 ans, le sauteur en hauteur chinois avait fait sensation en décrochant la médaille d’argent aux championnats du monde de Pékin en 2015, avec un bond à 2,33m. Il avait établi son record personnel cette même année en réussissant à franchir 2,38m.



Cette médaille d’argent inattendue, il était allé la décrocher au bout d’un concours au suspense insoutenable. Car comme ses deux concurrents pour le titre, Derek Drouin et Bohdan Bondarenko, Guowei avait lui aussi effectué la même série de sauts, échouant à trois reprises à 2,36m. Après un nouvel échec à cette hauteur pour les trois hommes, la barre avait été descendue à 2,34m, et le Canadien avait fini par s’imposer, l’Ukrainien et le Chinois se partageant la deuxième place.