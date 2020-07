800m : Pierre-Ambroise Bosse stoppe sa saison

La saison 2020 de Pierre-Ambroise Bosse se résumera donc à un 800m couru à Stockholm le 11 février en 1'47"52 et un 1000m couru à Liévin le 19 février en 2'19"6. Soit deux courses en indoor. L’athlète de 28 ans ne disputera pas la moindre compétition en plein air cette année, selon les informations de L’Equipe. « PAB » s’est en effet blessé au niveau du pied (aponévrose) lors de son stage en Afrique du Sud au mois de mars. Rien de grave, mais le champion du monde 2017 du 800m a préféré stopper l’entraînement de haut niveau, pour se contenter de s’entretenir. De retour d’Afrique du Sud depuis fin mai, Bosse est désormais en vacances dans les Landes, près de ses parents, selon le quotidien sportif.

Objectifs minimas pour Tokyo

La saison 2020 d’athlétisme ayant été bouleversée par la pandémie de coronavirus (Jeux Olympiques reportés à 2021, championnats d’Europe en France annulés, Ligue de Diamant reformatée sur deux mois), Pierre-Ambroise Bosse n’avait pas d’objectifs concrets pour se motiver à disputer sa saison à fond. Celui qui est entraîné par Philippe Dupont depuis l’automne à l’INSEP préfère se réserver pour les prochaines échéances, et notamment la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C’est seulement à partir du 1er décembre que les athlètes pourront commencer à viser les fameux minimas, fixés à 1'44"10 sur 800m par la Fédération française d’athlétisme, un chrono que Bosse n’a plus réussi depuis le 27 août 2016 et le meeting de Paris.