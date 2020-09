110m haies : A 32 ans, Garfield Darien prend sa retraite

Darien : « Toutes ces années m'ont permis de devenir l'homme que je suis »

Garfield Darien raccroche les pointes. Via un message publié sur son compte officiel Instagram, le spécialiste du 110m haies a officialisé son départ à la retraite à l’âge de 32 ans. Le natif de Lyon, dont la meilleure performance sur la distance restera un 13’’09 réalisé à Ostrava en juin 2017, a préféré arrêter les frais et mettre un terme à une carrière qui aura été émaillée par les blessures. « J'ai des souvenirs fous, magiques, des fiertés, déclare Garfield Darien dans son message. Mon meilleur chrono à 13''09, une sélection en équipe d'Europe, mes multiples titres de champion de France, trois médailles européennes, une médaille mondiale, les JO de Londres, des courses dans les plus beaux stades du monde en Diamond League, aux Mondiaux, etc. J'en ai les yeux qui brillent encore !Ayant pu compter sur Teddy Tamgho et son père Daniel Darien présents à ses côtés pour l’encadrer, Garfield Darien met un terme à sa carrière avec un palmarès que beaucoup d’athlètes pourraient lui envier. Au-delà de son meilleur temps, la troisième meilleure performance française de tous les temps derrière le détenteur du record de France Pascal Martinot-Lagarde (12’’95) et Ladji Doucouré (12’’97), le sociétaire du club de Clermont, champion d’Europe juniors en 2005, aura remporté deux médailles d’argent aux championnats d’Europe en 2010 et 2012 sur le 110m haies ainsi qu’une médaille de bronze aux Mondiaux en salle sur 60m haies en 2014, précédée d’une médaille d’argent à l’échelon européen en 2011. « Toutes ces années m'ont permis de devenir l'homme que je suis et c'est avec une grande sérénité, curiosité et envie que je me prépare, encore, à vivre de nouveaux challenges », assure Garfield Darien en conclusion de son message.