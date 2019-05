Caroline Garcia réussit son entrée à Madrid

Garcia, demi-finaliste il y a un an, affrontera l'Américaine Madison Keys (14e) ou la Roumaine Sorana Cirstea (93e) pour une place en huitièmes de finale.

"C'était un bon match. J'ai essayé de commencer doucement, sans m'enflammer trop, progressivement j'ai joué de mieux en mieux, je me suis un peu fait avoir en perdant mon break un peu bêtement dans le premier set, mais je suis restée calme, j'ai mis mon jeu en place et j'ai réussi à bien la dominer", a décrit la Lyonnaise de 25 ans.

Dans le premier set, après avoir mené 3-1, Garcia s'est retrouvée dos au mur quand Hsieh, adepte des frappes ultratendues, a servi pour le gain de la manche, à 5-4. Elle a alors remporté trois jeux consécutifs, puis s'est notamment appuyée sur un service performant dans le second.

"C'est une surface que j'appréhende de mieux en mieux", a-t-elle estimé à propos de la terre battue, à trois semaines de Roland-Garros (26 mai-9 juin). "Là, j'ai vraiment fait une préparation spécifique, j'ai passé deux semaines sur terre avant la Fed Cup, plus la semaine de Fed Cup, et comme j'ai perdu tôt à Stuttgart, j'ai encore eu quatre, cinq jours. On essaie de mettre mon jeu en place, d'utiliser mes qualités."

A Stuttgart fin avril, quelques jours après avoir participé à la qualification de l'équipe de France pour la finale de la Fed Cup, Garcia s'était inclinée dès son entrée en lice.

Dans la capitale espagnole, Kristina Mladenovic (64e) s'est elle extirpée des qualifications samedi. Elle affrontera la Tchèque Barbora Strycova (39e) au premier tour.