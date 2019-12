Ligue Europa: Arsenal et la Roma au rendez-vous des 16e

Après un début de compétition idéal (3 victoires en 3 matches), Arsenal a souffert durant les matches retours avec une défaite et deux nuls, dont celui concédé jeudi sur le terrain du Standard de Liège (2-2).

Le club londonien, finaliste sortant, termine malgré ces difficultés premier du groupe F devant l'Eintracht Francfort, qui a également entériné sa qualification jeudi malgré sa défaite 3-2 face au Vitoria Guimarães.

Autre tête d'affiche de la Ligue Europa, l'AS Roma, demi-finaliste de la Ligue des champions il y a deux ans, s'est assuré la qualification malgré un piètre nul 2-2 face aux faibles Autrichiens de Wolfsberg.

Le club de la Louve finit deuxième du groupe J derrière le surprenant Basaksehir, qui a terrassé 2-1 Mönchengladbach en Allemagne. Alors que les leaders de la Bundesliga ont longtemps tenu la qualification, ils l'ont laissée filer dans les dernières minutes et laissent filer leurs espoirs européens.

La Roma sera en 16e, mais sans l'autre club de la capitale italienne, la Lazio, sèchement éliminée: les Romains devaient espérer un miracle, ils ont perdu tout espoir en perdant 2-0 sur la pelouse de Rennes, pourtant dernier du groupe E. La qualification revient à Cluj, vainqueur 2-0 du Celtic Glasgow, déjà qualifié.

Dans le très accroché groupe C (un point séparait les trois premiers avant la dernière journée), ce sont Bâle, vainqueur 2-0 de Trabzonspor, et Getafe, qui l'a emporté 3-0 sur sa pelouse face à Krasnodar, qui rejoignent les 16e de finale.

Autre groupe à suspense, puisque les quatre concurrents pouvaient encore rêver de qualification avant les rencontres de jeudi, le groupe G a finalement récompensé les Glasgow Rangers, qui ont tenu le nul 1-1 face aux young Boys de Berne malgré l'égalisation tardive des Suisses, et Porto, qui a fait chuter Feyenoord 3-2.

L'APOEL Nicosie, vainqueur 1-0 de Séville, déjà assuré de la première place, dans le groupe A, et Copenhague et Malmö, qui s'affrontaient dans le groupe B (succès 1-0 des Suédois), se sont également qualifiés.

Enfin, alors que les Hongrois de Ferencvaros avaient besoin d'une victoire sur le terrain de Ludogorets pour se qualifier, ils n'ont pu faire mieux que 1-1 en Bulgarie et laissent la qualification à leurs adversaires du soir.

Dans quatre groupes, les jeux étaients faits et les deux qualifiés déjà connus: Linz et le Sporting Portugal dans le groupe D, La Gantoise et Wolfsburg dans le groupe I, le Sporting Braga et Wolverhampton dans le groupe K et Manchester United et l'AZ Alkmaar dans le groupe L. Enfin, trois clubs espagnols s'étaient déjà assurés de la première place de leur groupe: le Séville FC et l'Espanyol Barcelone.

Le tirage au sort des 16e de finale aura lieu lundi à 12H00 GMT à Nyon. Outre les deux premiers de chacun des 12 groupes de Ligue Europa, sont qualifiés les troisièmes des huit groupes de la Ligue des champions.