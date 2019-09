Shakhtar Donetsk - Manchester City est un match le premier jour du groupe C de la phase de groupes de la Ligue des Champions, il est joué au stade OSK Metalist Stadion à 22h (heure de la Mecque)



Shakhtar Donetsk et Manchester City se retrouvent dans le même groupe en Ligue des champions pour la troisième année consécutive. La saison dernière, Manchester City a remporté deux victoires éclatantes: 3-0 à Kharkiv et 6-0 à Manchester City. Le Shakhtar Donetsk espère profiter d’une équipe ébranlée par la défaite le dernier jour de la Premier League contre Norwich pour changer son destin cette fois, mais ce ne sera pas facile.

Compétition / Journée: Ligue des Champions - Phase des Groupes 1ère journée

Date / heure: Mardi, 18 Septembre 2019, 22h00 Heure de La Mecque

Lieu: OSK Metalist Stadion

Arbitre: Artur Dias (POR)

Match en Direct sur beIN SPORTS 2 HD et beIN SPORTS CONNECT.

L’équipe ukrainienne a changé d’entraîneur cet été: à la place de Paulo Fonseca, qui s’est installé à Rome, un autre Portugais, Luís Castro, a été choisi. Son premier match en charge ne s'est pas bien déroulé: défaite en finale de la Super Coupe contre le Dinamo Kiev avec un résultat de 2-1. Mais les résultats se sont nettement améliorés: sept victoires sur sept dans la ligue avec 23 buts marqués et seulement 6 concédés. La composition de départ est restée presque identique à celle de la saison dernière, les achats d'été n'étant que deux: Yevhen Konoplyanka de Schalke 04 et Vitão de Palmeiras.



Le début de la saison de Manchester City n’était pas entièrement excitant. Les victoires habituelles avec goleada attachée ont été alternées avec un match nul 2-2 à domicile contre Tottenham et une défaite finale retentissante contre Norwich avec un résultat de 3-2. En été, Guardiola a peut-être eu tort de ne pas exiger l'achat d'un quatrième centre défensif. Il se trouve donc dans une situation d'urgence en raison des blessures actuelles de Stones et Laporte: ce sera à Fernandinho de se retirer du côté d'Otamendi.

L'Historique entre les deux équipes

07.11.18 Manchester City – Shakhtar Donetsk 6-0

23.10.18 Shakhtar Donetsk – Manchester City 0-3

06.12.17 Shakhtar Donetsk – Manchester City 2-1

29.09.17 Manchester City – Shakhtar Donetsk 2-0

Shakhtar Donetsk - Manchester City: le pronostic

Compte tenu des précédents de l’année dernière, il est difficile d’imaginer un résultat différent de la victoire de Manchester City, dont la défense pourrait permettre au Shakhtar Donetsk de marquer au moins un but.



Les formations probables du Shakhtar Donetsk-Manchester City

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Kovalenko; Marlos, Alan Patrick, Salomon; Moraes.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.

Vous pouvez suivre le match en direct streaming Shakhtar Donetsk - Manchester City avec beIN CONNECT