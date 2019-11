Coup d'envoi: mardi 26 novembre à 23h00

Stade: Santiago Bernabeu, Madrid

Match en Direct sur beIN SPORTS 1HD - 14HD et beIN SPORTS CONNECT.

Le Real Madrid-Psg est un match de la cinquième journée du groupe A de la phase de groupes de la Ligue des Champions, disputé au stade Santiago Bernabeu de Madrid à 23h: les formations probables et les prévisions.

Le Real Madrid-PSG est un meeting valable pour la 5ème journée du groupe A de la Ligue des Champions, qui voit les Blancos de Zinedine Zidane accueillir les parisiens de Tuchel. Les Françaises sont en tête du classement avec 12 points (+5 sur le Madrid) et s’ils évitaient la défaite, ils seraient déjà certains du passage de la manche et de la première place du groupe.

Real Madrid - PSG, Zidane doit réprimer le tueur Icardi pour rouvrir le combat pour la première place

Le Real Madrid accueillera les champions de France dans un match beaucoup plus important pour les Blancos que pour les Parisiens. En fait, une victoire des Castillans permettrait de rouvrir le combat pour la première place et une entrée conséquente parmi les équipes têtes de série en vue de la huitième de finale. Le parcours du Real, cependant, n’est pas passionnant cette année dans la compétition européenne maximale: 2 victoires, 1 match nul (contre Galatasaray) et 1 défaite (juste contre le PSG) ne sont pas à la hauteur des attentes au début du tirage au sort. Soyons clairs, le Real Madrid ne va pas mal, mais si le Paris Saint-Germain prend la tête avec 12 points, 10 buts marqués et 0 contre le Real Madrid (7 points, avec 9 buts marqués et 5 concédés) devient impitoyable. Et il devient donc un devoir non seulement pour les buts du classement, mais aussi pour sa propre image, de venger la défaite corrigée lors du match aller et de faire entendre sa voix contre une équipe qui en Europe a toujours échoué lors du saut qualitatif .

Précisément pour avoir déçu dans les moments d'actualité, qui auraient pu devenir les points tournants positifs de l'histoire du PSG, les Parisiens voudront tout faire pour ne pas ajouter le match de Madrid contre les Blancos parmi les performances oubliables de la Ligue des champions. Le potentiel des champions de France est très élevé et est notamment renforcé par les qualités techniques et instinctives de Mauro Icardi (10 buts en 11 apparitions saisonnières, 4 sur 4 en Ligue des champions). Le PSG a la possibilité de déposer la qualification et le discours de première place invaincus. Ce n’est pas une mince affaire au Santiago Bernabeu, mais tout à fait à la portée des Parisiens selon les valeurs exprimées dans cette édition de la Ligue des champions.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN Découvrez nos applications mobiles:

Télécharger beIN SPORTS sur Android

Télécharger beIN CONNECT sur Android

Télécharger beIN SPORTS sur IOS

Télécharger beIN CONNECT sur IOS

Le PSG est déjà confiant de pouvoir se qualifier pour le premier tour à élimination directe de la Ligue des Champions. Il a remporté les quatre matches disputés jusqu'à présent et s'est imposé 3-0 au Real Madrid. L’équipe dirigée par Zidane a sept points au classement et le tour de la manche est presque sans danger, il pourrait arriver avant même de prendre la place si le Club de Bruges ne gagne pas sur le terrain de Galatasaray. La victoire contre le PSG, en plus de rouvrir les matches sur le plan théorique pour la première place, servirait avant tout à redonner le moral à une équipe qui, dans la saison, a déjà pris plusieurs coups et qui, malgré tout, bat toujours son plein pour tous les objectifs saisonniers.



Real Madrid - Psg: les dernières nouvelles des deux equipes

Le Real Madrid devra abandonner les habituels James Rodríguez, Lucas Vázquez et Asensio. La forme sera le 4-3-3, avec Zidane qui devrait confirmer en tant que détenteur en attaque le jeune brésilien Rodrygo qui conquiert le public exigeant du Santiago Bernabeu au son des accélérations et du dribble. En parlant de dribble, le Real Madrid peut compter sur Eden Hazard qui s'améliore de match en match, revenant à Chelsea l'an dernier. Dans la zone des buts, depuis le début de Cristiano Ronaldo, le plus présent dans le tableau de bord a toujours été Benzema. Sans oublier que sur le banc, il y a une certaine Gareth Bale: pas mal comme douzième.



D'autre part, le PSG, qui cette année n'a pas de rival pour remporter le titre de Ligue 1, tentera de clore la discussion pour la première place de ce match, en évitant la défaite. L'entraîneur Tuchel - qui sera privé de Choupo-Moting, Herrera, Kehrer et Kurzawa - a l'embarras du choix, surtout en attaque. Cavani est maintenant engagé à plein temps. Neymar a également récupéré de sa blessure mais n’est pas encore au sommet. Les deux pourraient partir du banc. Icardi marque avec une grande continuité: 10 buts avec 16 tirs cadrés, un toutes les 64 minutes. Di Maria est dans une de ses meilleures périodes de fitness ces dernières années et Mbappé est irremplaçable.

Real Madrid-PSG: les formations probables

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard.

PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Draxler; Di Maria, Icardi, Neymar.

Match en Direct sur beIN SPORTS 1HD - 14HD et beIN SPORTS CONNECT.