Manchester City a pris mardi soir une belle option sur la qualification en huitième de finale de la Ligue des champions. Devant leur public de l'Etihad Stadium, les hommes de Josep Guardiola ont certes été un temps bousculés par l'Atalanta Bergame et ont même encaissé un premier but cette saison dans cette compétition, mais ont finalement empoché une nouvelle victoire (5-1), la troisième en autant de matchs joués, à l'issue de cette opposition comptant pour la 3e journée de la phase de poules.

Si Ruslan Malinovsky avait frappé le premier pour les Lombards, sur penalty (0-1, 28e), les Citizens ont rapidement rectifié le tir. Sergio Agüero a d'abord égalisé (1-1, 34e), avant de donner l'avantage aux siens sur penalty (2-1, 38e). Puis c'est Raheem Sterling qui est entré en scène, l'attaquant international anglais s'offrant un triplé (58e, 64e et 69e). Et voilà donc le champion d'Angleterre solide leader du groupe C, avec cinq points d'avance sur le Dinamo Zagreb et le Shakhtar Donetsk, alors qu'il reste neuf points à distribuer avant le tour suivant.