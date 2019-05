Le match retour des demi-finales de la Ligue Des Champions entre Liverpool et Barcelone: Liverpool remporte le match 4 - 0 et se qualifie pour la finale de la Ligue des champions!

LIVERPOOL - BARCELONE: Les Informations clé du matcH

Compétition / Journée: demi-finales de la Ligue Des Champions - Match Retour Date / heure: Mardi, 7 Mai 2019, 22h00 Heure de La Mecque Direct Streaming : beIN SPORTS Connect Chaines TV : beIN SPORTS 14 HD (en francais) Lieu et Stade: Anfield Stadium, Liverpool (UK) Arbitre: Cuneyt Cakir (TUR)

Mardi 7 mai à 22h00 à Anfield, il aura lieu Liverpool - FC Barcelone, match retour des demi-finales de la Ligue des Champions de football. Au Camp Nou, les blaugrana ont gagné 3-0 avec un but de Luis Suarez en ouverture et le doublé de Lionel Messi en finale. Les Catalans pourront donc compter sur une large marge d’avantage pour pouvoir passer le tour et ainsi revenir en finale après quatre ans. D'autre part, les Reds devront jouer le match de leur vie devant leur public afin de pouvoir annuler la lourde défaite de la première étape et réaliser leur reve.

En ce qui concerne les formations probables, l'emploi de Mohamed Salah reste incertain, qui a subi un mauvais coup à la tête contre Newcastle. Jürgen Klopp devra déjà se passer du blessé Firmino, qui devrait être remplacé par Wijnaldum.

À Barcelone, Ernesto Valverde ne pourra pas compter sur Dembelé, qui s’est blessé avec le Celta et se concentrera donc sur le même trident que le match aller avec Coutinho, Messi et Suárez.

Liverpool - Barcelone sera diffusé en direct sur beIN SPORTS et sur beIN CONNECT

Les formations probables

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Mané, Salah, Wijnaldum.

Barcelone (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, A.Vidal; Messi, L. Suarez, Coutinho.