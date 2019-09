L'Atletico Madrid cherchera à se venger de la Juventus mercredi soir. La Juve s'est qualifiée pour les quarts de finale aux dépens de l'équipe de Diego Simone l'an dernier. Il devrait donc être une confrontation courageuse entre les deux équipes.

Compétition / Journée: Ligue des Champions - Phase des Groupes 1ère journée

Date / heure: Mardi, 18 Septembre 2019, 22h00 Heure de La Mecque

Lieu: Wanda Metropolitano, Madrid

Arbitre:Makkelie (Olanda)

La Juventus démarre le groupe de la Ligue des Champions avec le match sur la carte la plus compliquée, loin de l'Atletico Madrid dans un stade où elle a perdu le premier tour éliminatoire de l'année dernière avec un résultat de 2-0. La Juventus a ensuite démontré sa supériorité au match retour en s'imposant 3-0 grâce au tour du chapeau de Cristiano Ronaldo. Après la défaite 0-0 à Florence lors de la troisième journée du championnat, le meilleur Ronaldo et une Juventus bien plus vigoureuse seront nécessaires pour éviter la défaite sur un terrain très difficile.

Pour sa façon de jouer, basée sur l’intensité et la pression et sur des modèles très attentifs à la phase défensive, Atletico Madrid dirigé par Diego Simeone est un client très difficile pour les équipes italiennes qui ont toujours perdu au cours des six derniers voyages. Madrid. Plus généralement, l’Atletico Madrid chez lui en Europe a une grande tradition et a remporté les cinq derniers matchs de la Ligue des Champions en inscrivant onze buts et un seul but.

En été, l'Atletico Madrid a donné aux rivaux de Barcelone un acteur clé ces dernières saisons sous le nom de Griezmann, mais l'a remplacé par un phénomène potentiel, le Portugais Joao Felix, qui a déjà montré des chiffres impressionnants en début de saison. Cependant, à l'instar du premier Cristiano Ronaldo, Joao Felix montre actuellement la grande classe et la qualité technique sans cette concrétude, même dans la zone de but qui ne peut arriver qu'avec le temps et avec une plus grande expérience. Le défi avec une autre classe de footballeurs de 1999, le bianconero De Ligt, sera passionnant: les Néerlandais seront jumelés à Bonucci en raison de l’absence de Chiellini, qui dans un match aussi difficile pourrait se faire entendre.

Une autre lourde absence de la Juventus est Douglas Costa, blessé au début du match contre la Fiorentina et qui aura un mois. L'attaquant brésilien extérieur a été l'un des meilleurs jusqu'ici. Bernardeschi devrait jouer à sa place. La présence de Pjanic en raison d'un problème physique est également mise en doute au milieu de terrain: Bentancur est prêt à sa place. Pour le reste, le nouvel entraîneur Sarri devrait continuer à confirmer les détenteurs des derniers jeux, ceux qui étaient déjà avec Allegri: pour les nouveaux venus, Ramsey et Rabiot seront toujours sur le banc.

Ce fut le meilleur échauffement le match du week-end dernier, car ils ont obtenu leur première défaite de la saison contre la Real Sociedad. Martin Ødegaard et Nacho Vidal figuraient parmi les buteurs du club basque.

Après le départ d'Antione Grizmann vers le rival de la Liga, Barcelone, les athlètes se sont déplacés pour capturer le passionnant attaquant adolescent João Félix de Benfica. À seulement 19 ans, le jeune homme s’est rapidement installé à Madrid avec des performances impressionnantes lors de ses premiers matches avec l’équipe. Felix a déjà montré qu'il réussissait sur le triplé européen en marquant la saison dernière avec Benfica en Europa League et que la star portugaise pourrait avoir une influence déterminante sur les athlètes de nouveau au sommet en Europe.

Atletico Madrid-Juventus: le pronostic

L'Atletico Madrid à domicile est très dur et devrait au moins éviter la défaite: les quatre buts amassés lors des deux derniers matches et la vente de l'expert central Godin en été laissent présager un but de la Juventus, qui a marqué à Higuaín et surtout Cristiano Ronaldo deux joueurs capables de frapper la marque à la première occasion.

La formation probable de l'Atletico Madrid:

Adan; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Vitolo, Koke, Saul, Lemar; Felix, Costa

Ce n’est un secret pour personne que la Juve a désespérément besoin du meilleur trophée européen pour consolider son héritage après avoir déjà remporté huit titres consécutifs en Serie A. Adrian Rabiot, Arran Ramsey et Mathius de Lic renforcent déjà une équipe déjà impressionnante.

La Juventus a perdu des points pour la première fois ce week-end dans une impasse 0-0 contre la Fiorentina. La Juve était inquiète au niveau des performances. Elle chercherait à renforcer les athlètes pour atteindre les stades laitiers de cette compétition.

Cristiano Ronaldo est l'homme de la grande occasion et la star portugaise tentera de remporter une sixième Ligue des champions. Souvent reposé dans la ligue avant les matches de groupes, Ronaldo sera préparé et prêt à renvoyer la Juventus dans les dernières étapes. Ronaldo a toujours apprécié la Ligue des champions et le meilleur buteur de tous les temps de la compétition

La formation probable de la Juventus

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Bernardeschi, Rabiot, Khedira, Matuidi; Ronaldo, Higuain

