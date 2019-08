Réforme C1: l'UEFA repousse une importante réunion

L'UEFA a décidé jeudi de reporter à une date non définie une importante réunion prévue le 11 septembre avec les clubs et les ligues et consacrée à la réforme controversée de la Ligue des champions, a appris l'AFP.

Cette réunion devait se tenir au siège de l'UEFA à Nyon en présence de l'association des Ligues professionnelles (European Leagues) et de l'Association européenne des clubs (ECA).

"J'ai décidé de reporter la réunion du 11 septembre", a annoncé le président de l'UEFA, le Slovène Aleksander Ceferin, dans une lettre adressée à l'Italien Andreas Agnelli, président de l'ECA et au Suédois Lars-Christer Olsson, qui préside les European Leagues.

Cette réunion tripartite devait se tenir au lendemain de l'Assemblée générale de l'ECA, durant laquelle les projets de réforme des compétitions européennes, y compris la Ligue des Champions, devaient de nouveau être abordées.

"Début juin, j'avais appelé à une réunion fixée au 11 septembre, entre nos comités exécutifs respectifs afin de poursuivre les discussions sur l'avenir des compétitions européennes", a expliqué M. Ceferin dans ce courrier que l'AFP a pu consulter.

"Nous sommes en train de collecter les contributions de nos fédérations membres et j'estime qu'une nouvelle discussion en ce moment serait prématurée dans la mesure où nous analysons les propositions émanant des différentes parties", a-t-il ajouté.

De plus, explique encore M. Ceferin, l'UEFA a engagé "bien plus tôt que d'habitude" le processus de révision du calendrier des compétitions 2024/2027.



"pas d'urgence"





De ce fait "il n'y a pas d'urgence", ajoute le Slovène, d'autant que "nous ne prévoyons pas de prendre une décision cette année".

Interrogée par l'AFP, l'UEFA a indiqué qu'aucune nouvelle date pour cette réunion n'était encore fixée.

Les fédérations nationales avaient jusqu'au 15 juillet pour transmettre des propositions soumises ensuite à un groupe de travail de l'UEFA, dans lequel siège notamment Florence Hardouin, directrice générale de la Fédération française de football (FFF) et membre du comité exécutif de l'UEFA.

Cette procédure fait suite aux nombreuses réactions de mécontentement face au projet de réforme de la C1 porté par l'ECA, l'association européenne des clubs.

Selon le projet initial, 24 équipes sur 32 seraient automatiquement reconduites d'une saison sur l'autre en C1 ce qui conduirait selon certains à la création d'une ligue "fermée".

"Le projet de l'ECA était une base de discussions", avait indiqué en juin un porte-parole de l'UEFA. "Sur ce projet, nous avons toujours voulu avoir la consultation la plus large", avait-il ajouté.

Sollicitée par l'AFP, l'association des Ligues professionnelles "n'a pas souhaité commenter" le report de cette réunion mais a précisé qu'elle "n'avait pas demandé son report".



Début mai, l'UEFA avait présenté aux Ligues européennes "un projet" de nouvelle Ligue des champions. Cette "base de travail" prévoyait beaucoup plus de matches européens qu'actuellement pour chaque club engagé, et un système de promotion-relégation favorable aux plus grosses écuries.

Mais de nombreuses ligues et fédérations, dont la Premier League anglaise et la FFF, avaient fait part de leur profond mécontentement face à un projet qui risquait selon elles d'affaiblir sportivement et économiquement les championnats.

Début juin, le président de la FFF, Noël Le Graët avait rappelé son opposition au projet de réforme. En France, seul le PSG s'est montré favorable au projet, alors que le président de Lyon Jean-Michel Aulas s'était dit "mitigé".