C1: Liverpool au pied de la montagne Barcelone sans ses guides

Liverpool peut-il s'offrir un "come-back" sans son trio magique? Battu 3-0 au Camp Nou à l'aller, les "Reds" vont devoir tenter de battre Barcelone sans Roberto Firmino ni Mohamed Salah s'ils veulent retourner en finale de la Ligue des champions.



Pour cette "Remontada" à l'anglaise, Jürgen Klopp s'appuiera sur un "Fab Three" en capilotade, sans ses attaquants égyptien et brésilien, blessés.

L'entraîneur allemand a annoncé lundi que "les deux seront indisponibles", levant rapidement les doutes autour de Salah. Le meilleur buteur de Premier League (22 buts) était sorti sur civière samedi à Newcastle (3-2) après avoir reçu un choc à la tête.



"Il se sent bien, mais ce n'est pas suffisant d'un point de vue médical, c'est tout", a expliqué Klopp.

Pour Firmino, il n'y avait pas de suspense, même s'il a joué quelques minutes à l'aller. Ce qui fait beaucoup de pression sur les épaules du rescapé Sadio Mané, pour faire la différence.



"Deux des meilleurs attaquants du monde ne sont pas disponibles demain soir et nous devons marquer quatre buts contre Barcelone pour nous qualifier au terme des 90 minutes", a souligné Klopp.

"Ça ne rend pas la vie plus facile, mais tant qu'on a 11 joueurs sur le terrain, on va essayer", a assuré l'ancien coach du Borussia Dortmund.



- "Pas être timide" -



Klopp n'est pas sans alternative pour épauler Mané. Xherdan Shaqiri pourrait bien occuper une aile. En pointe, Divock Origi, buteur providentiel samedi, ou Daniel Sturridge ont déjà plusieurs fois dépanné avec succès durant la saison. Aucun n'a toutefois le niveau de Salah ou Firmino, ni les automatismes avec Mané.

Le Sénégalais est en pleine forme, mais sera-ce suffisant pour renverser la tendance?

Au match aller, Liverpool a rivalisé pendant 75 minutes, mais n'a jamais trouvé le fond des filets. Après, Lionel Messi s'est réveillé avec un doublé, qui condamne désormais à l'exploit le finaliste malheureux de la saison passée.

"En Ligue des champions, perdre à l'extérieur n'est pas un gros problème tant qu'on arrive à marquer. C'est le problème, nous n'avons pas marqué ce but et cela ne nous simplifie pas vraiment la vie", avait admis Klopp à Barcelone. "Nous devons essayer, ce ne sera pas le moment d'être timide."

Mais s'il faudra marquer au moins trois buts pour espérer passer, il faudra aussi stopper l'insaisissable "Puce". Double buteur à l'aller, Messi est dans une forme redoutable. S'il trouve à nouveau le chemin des filets à Anfield, il faudra que les Reds et leur attaque claudicante inscrivent cinq buts pour voir la finale...



- Messi reposé -



"Il y a cette sensation de peur qu'il infuse chez l'adversaire, en permanence", a souligné l'entraîneur du quintuple Ballon d'Or, Ernesto Valverde, qui devra se passer d'Ousmane Dembélé, sorti sur blessure samedi contre le Celta.



Comment ne pas trembler devant le formidable Argentin, auteur de 48 buts en 46 matches cette saison, dont 12 en C1?

En cette fin de saison, le trentenaire ne montre aucun signe de déclin: il faut dire que cette saison, Valverde l'a préservé plus que jamais. Messi a joué à peine la moitié du temps de jeu cumulé du Barça en avril et il a encore pu souffler samedi en s'évitant un voyage à Vigo, puisque les Barcelonais ont d'ores et déjà conquis la Liga.



Ce titre n'est qu'une première étape, comme l'a rappelé Messi, tendu vers la conquête d'un somptueux triplé Championnat-Coupe-C1, comme en 2009 et 2015, synonyme de cinquième couronne européenne et de sixième Ballon d'Or.



"Nous sommes dans un moment décisif et très beau, nous devons être plus unis que jamais", a lancé le capitaine blaugrana, se préparant à jouer trois "finales" pour y parvenir (demie retour de C1, finale de Coupe et finale de C1).

Mais avant l'enfer d'Anfield mardi soir, l'Argentin se méfie: il sait que son Barça avait chuté l'an dernier en quarts contre l'AS Rome après avoir gaspillé un avantage de trois buts acquis à l'aller (4-1, 0-3).

Liverpool pourra-t-il s'en inspirer?