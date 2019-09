C1: 303 supporters lillois arrêtés à Amsterdam pour troubles à l'ordre public (police)

Par AFP September 17, 2019 18:02 Plus de 300 supporters lillois ont été arrêtés mardi à Amsterdam pour des violences et perturbation de l'ordre public en marge du match de Ligue des champions entre l'Ajax et Lille, a annoncé la police néerlandaise.