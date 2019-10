Barcelone vs Inter Milan en direct, TV et Streaming. Horaires Stats, pronos et compos probables

L'Inter Antonio Conte voyage à pleines voiles au championnat: six victoires en autant de matches et une primauté solitaire au classement. Les joueurs de Nerazzurri seront appelés pour le test décisif dimanche contre la Juventus. Avant les bianconeri, cependant, il y a le défi de la Ligue des Champions contre Barcelone, à 22 heures ce soir au Camp Nou. Premiers débuts amers pour Handanovic et ses coéquipiers, qui, le premier jour de la phase de groupes, ont fait match nul à domicile contre Slavia Prague. Même résultat pour Barcelone, qui a réussi à récolter un point (0-0) contre le Borussia Dortmund, avec Ter Stegen, le protagoniste absolu de la soirée, grâce au penalty échappé de Reus. L’Inter et Barcelone se sont également rencontrés l’an dernier en phase de groupes, mais c’était un Inter différent. Le foyer des Nerazzurri est très optimiste, résultat des résultats obtenus en championnat, mais aussi par la nouvelle mentalité que semble avoir déjà inculqué Antonio Conte à ses joueurs. Hier, la Nerazzurra Media House a publié une vidéo de motivation intitulée "Faire des choses impossibles n’est pas pour tout le monde", une raison de plus pour essayer, une raison de plus pour croire en la société.

Infos TV et Live streaming

Compétition / Journée: Ligue des Champions - Phase des Groupes 2eme journée

Date / heure: Mercredi, 2 Octobre 2019, 22h00

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Espagne

Arbitre: Skomina (Slovénie).

Match en Direct sur beIN SPORTS 1 HD et 14HD et beIN SPORTS CONNECT

L'Inter occupe la première place du classement du championnat de Serie A, où il a remporté six des six matches, favorisé par un calendrier assez abordable. Quatre des six équipes battues jusqu'à présent occupent les neuf dernières places du classement, les deux autres étant Cagliari et Lazio, qui ont mis les Nerazzurri dans le pétrin. En particulier lors du match joué à domicile contre la Lazio, les défilés de handanovic ont été décisifs pour marquer les trois points. Si en championnat - en attendant le match contre la Juventus au tour suivant - les choses se sont très bien passées, la Ligue des champions a débuté avec un match nul déchiré à domicile par Slavia Praga qui complique les plans de qualification.

Face à ce deuxième jour, il y aura Barcelone, une équipe qui a fait pire que l'Inter dans la ligue, mais dont la force, en particulier dans les matchs joués au "Camp Nou" en Ligue des Champions, est difficile à contenir. Pour rendre le voyage de l'Inter plus difficile, il y aura l'absence de Lukaku, un acteur très important dans les projets de l'équipe, fortement soutenu par Conte. Dans les moments de pression maximale de Barcelone manquera un point de repère en attaque auquel faire confiance également avec des lancements longs. Le problème, c’est que l’arrivée de Dzeko a été manquée, l’Inter a été privé de joueurs ayant les mêmes caractéristiques que le Belge et le jeu sans attaquant habile dans les airs a complètement changé. Il sera difficile pour l'Inter d'expérimenter de nouvelles tactiques, visant peut-être à jouer verticalement sur le terrain, précisément lors de l'un des voyages les plus difficiles qui soient sur la scène internationale. Et même s’il parvient à se rendre dans les parties de Ter Stegen, devant lui, se trouve celui qui est actuellement le gardien le plus fort au monde, capable lors du dernier tour de la Liga d’aider le but de Suarez par un long lancer.

Barcelone - Inter Milan : le pronostic

Barcelone a commencé un peu lentement cette saison, avec des résultats trop 'déchirés' dans la Liga. Mais revenant en Ligue des champions, les blaugrana ont fait match nul 0-0 au Borussia Dortmund. Un match difficile et compliqué sur de longues distances, même en tenant compte de la force des jaunes-noirs de Lucien Favre. Et pour marquer 90 minutes, le défilé de Ter Stegen à la 57e minute de Reus a également été décisif.

De son côté, l’Inter a déclaré que si en Serie A ils n’avaient pas rencontré six obstacles en autant de matches joués (le dernier en 3-1 sur le terrain de Sampdoria), il avait beaucoup souffert lors de ses débuts en Ligue des champions. 1-1 pour Meazza contre Slavia Prague. Un défi bien plus compliqué que personne ne l'aurait imaginé: le but de Barella à la 91e minute était d'éviter la défaite, après que l'invité soit arrivé avec un but du gardien Olaynka au 63 '. La mauvaise nouvelle face au défi du Camp Nou, porte le nom de Lukaku, qui sera la surprise surprise de la fatigue musculaire, comme annoncé par Conté lors de la conférence de presse de la veille.

L'Inter a une défense très solide et tentera de résister sans Messi ennuyé - qui partira du banc - théoriquement, il sera plus facile de réussir. Après tout, Griezmann n’a jamais été aussi incisif qu’à l’époque de l’Atletico Madrid et semble être un peu vide. Le très jeune Ansu Fati est également blessé et l'entraîneur Valverde pourrait devoir faire appel à Carles Pérez, un autre produit du "cantera".

Barcelone est favori pour la victoire dans un match dans lequel, compte tenu de la solidité de la défense de l'Inter et de l'absence de Messi et de Lukaku, il sera difficile de voir plus de trois buts au total.

Les formations probables de Barcelone - Inter

Antonio Conte devra se passer de Romelu Lukaku, arrêté de fatigue sur son quadriceps gauche et resté à Milan. L'entraîneur des Pouilles devrait aligner son équipe avec un score de 3-5-2, avec D'Ambrosio et Asamoah à la cinquième place et Barella, Brozovic et Sensi dans la zone centrale. Les grands ex Alexis Sanchez et Lautaro Martinez devraient plutôt composer le département offensif. Valverde récupère Messi, mais uniquement pour le banc. Pour le reste, c'est généralement 4-3-3, avec Pérez, Luis Suarez et Griezmann face à la défense de Nerazzurri.



BARCELONE (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Busquets, Arthur, Frenkie De Jong, Rakitic; Griezmann, Luis Suarez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Asamoah, Brozovic, Gagliardini, Sensi, Candreva; Alexis Sanchez, Lautaro Martinez.

