Masters 1000 de Shanghai: Federer s'en sort face à Goffin

Roger Federer, 3e mondial, a dû s'employer jeudi pour faire plier David Goffin (14e) 7-6 (9/7), 6-4 et se qualifier pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai où il affrontera Alexander Zverev (6e).

"C'était dur. On a eu des chances tous les deux au premier set, lui plus que moi, a commenté Federer. J'ai eu de la réussite pour gagner ce premier set et ça a été crucial. Mais je suis toujours là et ça me donne confiance".

Double vainqueur du tournoi (2014 et 2017), il rencontrera vendredi pour une place en demies Zverev qui a éliminé Andrey Rublev (33e) 6-0, 7-6 (7/4).

Goffin, qui vise une place au Masters de Londres (10-17 novembre) a joué à un très haut niveau et fait le break pour mener 6-5, service à suivre dans la première manche. Mais, tendu sur les trois balles de set qu'il a obtenues, il a fini par laisser le Suisse égaliser à 6-6.

Une double faute a mis Federer en difficulté dès l'entame du tie break. Goffin a ainsi eu une 4e balle de set, puis une 5e. Mais c'est finalement Federer qui s'est imposé sur sa 2e balle de set.

Même s'il n'a pas éteint tout à fait la résistance de Goffin, le Suisse a toutefois pris l'ascendant et ne s'est pas laissé emmener dans un nouveau tie break.

Une balle trop longue de son adversaire lui a offert deux balles de match sur son service et la première a suffi.