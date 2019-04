Barcelone: Après Zverev, Jarry s'offre Dimitrov et file en quarts

Le Chilien Nicolas Jarry poursuit sa belle épopée barcelonaise: après avoir été repêché à l'issue des qualifications, il s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale après sa victoire face à Grigor Dimitrov 2-6, 6-4, 7-6 (2).

Battu lors du dernier tour des qualifications, le Chilien avait été repêché in extremis (lucky loser, ndlr). Ironie du sort, il s'est alors retrouvé face à celui qui l'avait battu en qualifications, l'Espagnol Marcel Granollers. Il est alors parvenu à le battre et a ensuite signé le plus bel exploit de sa carrière en éliminant Alexander Zverev, N.3 mondial à l'issue d'un match très serré (3-6, 7-5, 7-6 (5)). Le Chilien, qui n'avait jamais battu de top 5 dans sa carrière, a donc confirmé face à Dimitrov (43e) en 8e de finale.

Au prochain tour, il affrontera le Russe Daniil Medvedev, vainqueur lui de Mackenzie McDonald.