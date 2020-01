Ugo Humbert (21 ans) n'est pas près d'oublier ce 16 janvier 2020. Le Messin s'est en effet offert à Auckland la plus belle victoire depuis le début de sa carrière (il avait battu Borna Coric, alors 13eme lui aussi, en février dernier à Marseille, mais sa victoire de jeudi a plus d'éclat encore), aux dépens de Denis Shapovalov, treizième au classement mondial et qui restait cette saison sur des victoires face à Tsitsipas et Alexander Zverev à l'ATP Cup, où il avait également été à deux doigts de battre Novak Djokovic. Un succès en deux sets (7-5, 6-4) de surcroît pour notre jeune représentant, qualifié du même coup pour les demi-finales de cet ATP250. Pas breaké la moindre fois dans cette partie par le Canadien, Humbert a en revanche réussi dans les deux manches le chaque break du set. Plus fort encore : le numéro 57 au classement ATP, déjà assuré après cet exploit et ce superbe parcours en Nouvelle-Zélande de grimper à la 53eme place lundi (son meilleur classement à ce jour reste 46eme, le 22 juillet dernier), a à chaque fois poussé son adversaire à la faute lorsque Shapovalov se trouvait dos au mur.

Contre Isner pour une première finale éventuelle sur le circuit



Le finaliste de la première édition de la nouvelle formule de la Coupe Davis avec le Canada a ainsi craqué à 6-5 pour Humbert dans la première manche et alors qu'il était mené 5-4 dans la deuxième. Les deux fois sur une double-faute (il en a commis six au total dans la partie). En danger à plusieurs reprises, le Tricolore a, lui, à chaque fois tenu son service (quatre balles de break pour Shapovalov, quatre balles de break sauvées). Une performance que Humbert, qui compte désormais quatre succès face à des joueurs du Top 20, aura tout intérêt à répéter face à John Isner, vendredi en demi-finales. Le géant américain, précisément 20eme au classement et connu pour la quasi impossibilité pour ses adversaires de le breaker, a encore justifié sa réputation jeudi face à Kyle Edmund (7-6, 7-6). Certes, le Britannique n'a jamais cédé son engagement non plus. Malheureusement pour lui, Isner a eu le dernier mot dans les deux jeux décisifs (7-5, 7-5). Humbert est prévenu : le natif de Greensboro (Caroline du Nord) est toujours aussi solide. La première finale du Lorrain sur le circuit passe par là.

Paire encore renversant !



Ugo Humbert ne sera pas le seul Français présent en demi-finales à Auckland. Benoît Paire a emboîté le pas de son jeune compatriote en se hissant lui aussi dans le dernier carré du tournoi néo-zélandais, peu de temps après la qualification du Messin. Comme la veille face au Brésilien Thiago Monteiro, l'Avignonnais est revenu d'un set à rien face à John Millman pour finalement croquer l'Australien (3-6, 6-1, 6-4 en 1h45) tombeur la veille de Karen Khachanov. Pour sa première demie en 2020, le 24eme mondial passé à un point de qualifier les Bleus pour les quarts de finale de l'ATP Cup il y a deux semaines et vainqueur en 2019 des tournois de Lyon et Marrakech sera opposé au Polonais Hubert Hurkacz (34eme), sorti gagnant d'une lutte acharnée avec le vétéran espagnol Feliciano Lopez (6-4, 6-7, 6-4). Avec peut-être en vue une finale franco-française entre Paire et Humbert.







AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, ATP 250, dur extérieur, 491 326€)

Tenant du titre : Tennys Sandgren (USA)



Demi-finales

Hurkacz (POL, n°6) - Paire (FRA, n°5)

Isner (USA, n°4) - Humbert (FRA)



Quarts de finale

Hurkacz (POL, n°6) bat F.Lopez (ESP) : 6-4, 6-7 (11), 6-4

Paire (FRA, n°5) bat Millman (AUS) : 3-6, 6-1, 6-4

Isner (USA, n°4) bat Edmund (GBR) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Humbert (FRA) bat Shapovalov (CAN, n°2) : 7-5, 6-4



2eme tour

F.Lopez (ESP) bat Fognini (ITA, n°1) : 3-6, 6-4, 6-3

Hurkacz (POL, n°6) bat Ymer (SUE, Q) : 6-2, 7-6 (2)

Millman (AUS) bat Khachanov (RUS, n°3) : 4-6, 6-3, 6-3

Paire (FRA, n°5) bat Monteiro (BRE, Q) : 4-6, 6-4, 6-3



Edmund (GBR) bat Seppi (ITA) : 6-3, 7-6 (4)

Isner (USA, n°4) bat Sandgren (USA) : 7-6 (3), 6-7 (1), 6-3

Humbert (FRA) bat Cecchinato (ITA) : 6-1, 6-4

Shapovalov (CAN, n°2) bat Pospisil (CAN, Q) : 6-4, 7-6 (2)





1er tour

Fognini (ITA, n°1) - Bye

F.Lopez (ESP) bat Andujar (ESP) : 3-6, 7-6 (4), 6-4

Ymer (SUE, Q) bat Tiafoe (USA) : 6-4, 5-7, 6-1

Hurkacz (POL, n°6) bat Sonego (ITA) : 7-5, 6-3



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Millman (AUS) bat Mmoh (USA, Q) : 7-6 (5), 6-4

Monteiro (BRE, Q) bat Norrie (GBR) : 7-6 (3), 6-2

Paire (FRA, n°5) bat Sinner (ITA, WC) : 6-4, 2-6, 6-4



Seppi (ITA) bat Mannarino (FRA, n°7) : 3-6, 6-4, 6-4

Edmund (GBR) bat Davidovich Fokina (ESP, WC) : 6-2, 4-6, 6-3

Sandgren (USA) bat Venus (NZL, WC) : 6-4, 6-3

Isner (USA, n°4) - Bye



Cecchinato (ITA) bat Mayer (ARG, LL) : 7-6 (6), 6-7 (18), 7-6 (2)

Humbert (FRA) bat Ruud (NOR) : 7-6 (3), 2-6, 6-3

Pospisil (CAN, Q) bat Sousa (POR) : 6-4, 6-2

Shapovalov (CAN, n°2) - Bye