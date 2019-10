Anvers: Monfils battu par un gamin de 18 ans

Le Parisien s'est incliné en deux petits sets (6-3, 6-2 en 1h00) face au grand espoir italien Jannik Sinner (18 ans, 119e). C'est une nouvelle occasion de manquée de marquer des points dans la course au Masters qui s'est compliquée pour le n°1 français après une tournée asiatique sans grand relief. Treizième à la Race, "La Monf" n'a plus que les tournois de Vienne et Bercy pour espérer remonter dans le Top 8.

Sinner, lui, s'offre la plus belle victoire de sa carrière et son premier quart de finale sur le circuit ATP. Il sera opposé vendredi à l'Américain Frances Tiafoe.