Les Partenopei perdent donc encore des points cette saison, concédant leur premier nul en championnat outre les deux défaites enregistrées dans l'antre de la Juventus, et à domicile face à Cagliari.

Au classement, les hommes de Carlo Ancelotti pointent à trois longueurs de la deuxième marche du podium occupée par l'Atalanta, et à cinq et trois points de l'Inter Milan et de la Juventus, qui s'affrontent en soirée.