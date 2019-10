Joao Pedro (26e s.p.) avait ouvert le score pour les visiteurs, et les Giallorossi n'ont dû leur égalisation qu'au but contre-son-camp de Ceppitelli (31e c.s.c.). Kalinic a cru donner la victoire à son équipe, mais son but a été annulé par la VAR (90e).

Dans le même temps, la Lazio a également été accrochée à Bologne (2-2), malgré le doublé de Ciro Immobile (23e, 40e), tandis que l'Atalanta s'est imposée face à Lecce (3-1), grâce notamment au nouveau but de Duvan Zapata (35e).

Au classement, la Roma et la Lazio sont 5e et 6e, alors que l'Atalanta s'accroche à sa 3e place.