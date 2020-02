Lukaku répond à Ronaldo et Immobile, statu-quo en tête

Doublé de Ronaldo, puis doublé d'Immobile et enfin doublé de Lukaku: porté par le talent de ses buteurs, le trio Juventus, Inter Milan et Lazio Rome a pris encore un peu plus le large dimache lors de la 22e journée de Serie A.

Premier à entrer en scène, Ronaldo a marqué deux des trois buts de la Juventus face à la Fiorentina (3-0) et a permis au club turinois de reprendre sa marche en avant après la défaite de la semaine dernière à Naples.

Mais les deux penalties réussis par le Portugais ont provoqué la colère de Rocco Commisso, président de la "Viola".

"Je suis dégoûté de ce que j'ai vu aujourd'hui, surtout sur le deuxième penalty. Je suis très énervé et ça ne me plaît pas de parler de ce genre de choses. Je ne l'avais jamais fait", a déclaré l'homme d'affaires américain, qui a racheté le club toscan l'été dernier.

"La Juve est très forte et elle n'a pas besoin d'aide. Les arbitres ne peuvent pas décider des matches", a également estimé Rocco Commisso.

Ces déclarations ont entraîné une réponse de Pavel Nedved, vice-président du club turinois.

"On en a un peu marre. La Juventus obtient des résultats en jouant bien et en faisant le maximum sur le terrain. Il faut arrêter de trouver des excuses et de dire que la Juve ne gagne pas de façon méritée", a déclaré le Ballon d'Or 2003.



Trezeguet égalé



Avec Rabiot à la place de Matuidi, moyen en ce moment, et avec Douglas Costa plutôt que Dybala, la Juventus a trouvé la faille à la 40e minute grâce à un penalty de Ronaldo, pour une main de Pezzella.

A dix minutes de la fin, le Portugais a doublé la mise, encore sur penalty, après une faute légère de Ceccherini sur Bentancur (2-0, 80e). De Ligt a marqué le troisième but dans le temps additionnel.

En marquant dimanche, Ronaldo a porté à neuf sa série de matches consécutifs avec au moins un but inscrit, égalant un record appartenant à David Trezeguet depuis 2005.

Sur cette période, le quintuple Ballon d'Or a marqué 14 fois. Et il en est désormais à 19 buts cette saison en Serie A et à 50 buts en 70 matches sous le maillot bianconero depuis son arrivée à l'été 2018.

Avec ce succès, la Juventus conserve ses trois longueurs de marge sur l'Inter Milan (2e), qui dans la soirée a répondu aux Turinois en allant battre l'Udinese 2-0.



La Lazio dans la course



Après Ronaldo, c'est Lukaku qui s'est mis en évidence avec un doublé pour lui aussi: une belle frappe du gauche (64e) et un penalty (71e).

Malgré les titularisations de ses trois recrues "made in Premier League" (Eriksen, Young et Moses), l'Inter a souffert pendant une heure. Mais cette victoire est la bienvenue après trois matches nuls consécutifs.

Elle l'est d'autant plus que la Lazio Rome est bien décidée à se mêler elle aussi à la course au titre et l'a encore montré en écrasant la Spal 5-1.

Face au petit club de Ferrare, 20e et qui aura du mal à éviter la relégation, Immobile et Caicedo ont chacun marqué un doublé. L'avant-centre italien en est déjà à 25 buts cette saison en championnat.

Troisième à deux points de l'Inter, la Lazio a un atout avec un match en retard à disputer mercredi contre le Hellas Vérone. En cas de victoire, le club de la capitale passerait deuxième, à deux points seulement de la Juventus.

Derrière, l'Atalanta Bergame (4e) a été tenue en échec par le Genoa (2-2) et n'a donc pas pleinement profité de la défaite de l'AS Rome (5e) samedi contre Sassuolo. Les deux équipes se disputent la 4e place, la dernière à offrir un billet pour la Ligue des champions, et comptent toutes les deux 39 points.

Sans Ibrahimovic, malade, l'AC Milan a lui aussi dû se contenter d'un match nul, 1-1 face à Vérone. Le Milan est 8e.