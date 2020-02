Italie: Luigi Di Biagio nouvel entraîneur de la SPAL, lanterne rouge

L'ancien joueur de la Roma et de l'Inter Milan, âgé de 48 ans, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. Il a passé six ans sur le banc de l'équipe nationale Espoirs et a assuré un interim de trois mois à la tête de la sélection italienne en 2018, avant de céder sa place à Roberto Mancini.

Leonardo Semplici avait pris la SPAL en Serie C (troisième division) en 2014 et l'avait fait accéder à l'élite en 2017.

La SPAL est en grande difficulté sportive avec 15 points en 23 matches, à sept unités du premier non relégable, Lecce, qu'elle affronte samedi lors de son prochain match.