De Ligt, défenseur le plus cher de l'histoire, devant Van Dijk

Matthijs De Ligt, recruté jeudi par la Juventus Turin pour 85,5 millions d'euros (75 M EUR plus 10,5 M EUR de bonus et comissions), devient à 19 ans le défenseur le plus cher de l'histoire du football, devant un autre Néerlandais, Virgil Van Dijk avait été transféré de Southampton à Liverpool en janvier 2018 pour 84 millions d'euros.

De Ligt devient également le troisième joueur le plus cher de l'histoire de la "Juve", derrière les attaquants Cristiano Ronaldo (105 millions d'euros) et Gonzalo Higuain (90 millions).



Défenseurs les plus chers dans l'histoire:

1. Matthijs De Ligt (NED), de l'Ajax Amsterdam à la Juventus Turin pour 85,5 M EUR (dont 10,5 M EUR de bonus et comissions), le 18 juillet 2019.

2. Virgil Van Dijk (NED), de Southampton à Liverpool pour 84 M EUR en janvier 2018.

3. Lucas Hernandez (FRA), de l'Atlético Madrid au Bayern Munich pour 80 M EUR, en mars 2019 en prévision de la saison 2019-20.

4. Aymeric Laporte (FRA), de l'Athletic Bilbao à Manchester City pour 65 M EUR (plus 5 d'indemnités de formation) en janvier 2018.

5. Benjamin Mendy (FRA), de Monaco à Manchester City pour 57,5 M EUR en juillet 2017.

6. Kyle Walker (ENG), de Tottenham à Manchester City pour 57 M EUR en juillet 2017.

7. Aaron Wan-Bissaka (ENG), de Crystal Palace à Manchester United pour 56 M EUR (bonus compris) en juin 2019.

8. John Stones (ENG), d'Everton à Manchester Cty pour 55,6 M EUR en août 2016.

9. Eliaquim Mangala (FRA), du FC Porto à Manchester City pour 53,8 M EUR en août 2014.

10. Eder Militao (BRE), du FC Porto au Real Madrid pour 50 M EUR en mars 2019.