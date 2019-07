Cristian Romero signe à la Juventus mais reste au Genoa

Le défenseur argentin Cristian Romero de Genoa s'est engagé avec la Juventus Turin contre 26 millions d'euros ($29,3M), qui va le prêter dans la foulée pour la saison au club génois, ont annoncé vendredi les champions d'Italie en titre.

"La Juventus et le joueur ont paraphé un contrat de cinq ans, jusqu'au 30 juin 2024", explique le communiqué turinois.

Les octuples champions d'Italie ajoutent avoir "trouvé un accord avec le Genoa pour un prêt gratuit jusqu'au 30 juin 2020", et que d'éventuels "bonus d'un montant maximal de 5,3 millions d'euros seront reversés au Genoa en fonction des performances".

Romero, 21 ans, a joué 27 matches et a inscrit 2 buts pour sa première saison en Italie, après avoir quitté son club argentin de Belgrano pour le Genoa en juillet 2018.

Les Rossoblu n'ont obtenu leur maintien en Serie A qu'à la différence de but, favorable par rapport au 18e et relégué Empoli.

L'international espoir est la sixième recrue estivale de Maurizio Sarri, après les milieux de terrain Aaron Ramsey et Adrien Rabiot, les défenseurs Merih Demiral et Luca Pellegrini, ainsi que le retour au club du légendaire gardien de but Gianluigi Buffon.

La Juve a remporté cette saison son huitième Scudetto de rang (2011-2019) mais la Vieille Dame court derrière un succès en Ligue des Champions depuis 1996.