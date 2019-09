West Ham décroche sa troisième victoire de la saison en Premier League et enchaîne un cinquième match sans défaite en championnat depuis la lourde défaite contre Manchester City lors de la première journée. Les Hammers ont dominé un Manchester United sans relief, privé en plus de Marcus Rashford à l'heure de jeu, grâce à deux buts de Yarmolenko et Cresswell (2-0).

Le club londonien intègre le top 4 avec 11 points, autant que Leicester troisième. Manchester United occupe provisoirement la huitième place avec huit points en six journées. Dans l'autre match de 15 heures, Crystal Palace a battu Wolverhampton grâce à un but de Dendoncker contre son camp (1-0).