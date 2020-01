Leicester gagne mais perd Vardy

Le King Power Stadium était d'un silence de plomb pendant que le médecin auscultait Jamie Vardy sur le pelouse.

Après un dégagement, l'attaquant de 33 ans s'est immédiatement tenu l'arrière de la cuisse gauche, juste sous la fesse, un geste en général signe de blessure aux ischio-jambiers.

Après avoir essayé de reprendre sa place sous les vivats, il a finalement jeté l'éponge à l'arrêt de jeu suivant et été remplacé par Kelechi Iheanacho (43e).

Ce fait de jeu n'efface pas les trois points qui permettent à Leicester de porter leur avance sur Chelsea, 4e à huit unités.

Un succès sur un but de Harvey Barnes, servi par Ricardo (1-0, 24e) et un but de Ricardo servi par Harvey Barnes (2-0, 45+4), plus un doublé d'Ayoze Perez (3-1, 81e et 4-1, 88e), auquel a répondu un pénalty transformé par Mark Noble, après une faute sur le Français Sébastien Haller (2-1, 50e).

Mais sans leur joueur aux 17 buts et 4 passes décisives en championnat cette saison, les Foxes ne seront plus tout à fait les mêmes.



Tottenham s'arrache

Un but de Son Heung-min à dix minutes de la fin a permis à Tottenham de se rapprocher dans la course à l'Europe en battant difficilement la lanterne rouge Norwich (2-1).

Une belle façon de célébrer le retour d'Hugo Lloris dans les cages, trois mois et demi après sa grave blessure au coude gauche.

Les Spurs prennent provisoirement la 6e place, à égalité de points avec Manchester United (5e) et à six longueurs de Chelsea et de la Ligue des champions.

Les Spurs ont péniblement pris l'avantage peu avant la pause par Dele Alli qui a coupé un centre de Serge Aurier (1-0, 38e).

Mais le redoutable lutin finlandais Teemu Pukki a égalisé sur penalty à 20 minutes de la fin, devenant le seul joueur à avoir marqué cette saison contre les équipes classées aux 5 premières places l'an dernier (Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham et Arsenal).

Manchester et les occasions perdues...

Les Red Devils avaient une occasion en or de revenir à trois points de Chelsea, accroché mardi par Arsenal, (2-2) mais ils se sont encore ratés en cédant à domicile face à Burnley, 13e (2-0).

Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer étaient pourtant prévenus puisque les Clarets avaient battu Leicester dimanche (2-1), mettant fin à quatre défaites de rang.

Tactiquement, il n'y a pas eu de surprises non plus, l'ouverture du score intervenant dans le plus pur style kick and rush que Burnley ne rechigne pas à adopter par moments.

Un long coup-franc dans la boîte, une déviation de la tête, une reprise mi-pied mi-tibia de Chris Wood et le mal était fait (1-0, 39e).

Le deuxième but, une jolie frappe en pleine lucarne de Jay Rodriguez (2-à, 56e) ne doit rien à personne.

Mais, même privé de Marcus Rashford, absent pour une durée indéterminée, et laborieux devant, Manchester a eu les munitions pour faire mieux, à l'image d'un nouveau raté d'Anthony Martial, trop lent (33e) ou d'une frappe de Mason Greenwood au ras du poteau (83e).

Vingt-deux tirs dont 6 cadrés d'un côté, 5 dont 2 cadrés pour les vainqueurs, c'est la dure leçon de réalisme infligée à United par Burnley qui n'avait plus gagné depuis 58 ans à Old Trafford.