Alors qu'ils peuvent légitimement espérer terminer sur le podium au terme de la saison, les Gunners ont laissé échapper ce dimanche une nouvelle opportunité, au lendemain de la défaite (0-1) concédée par Tottenham contre West Ham United. Sur la pelouse de Leicester City, Arsenal (5e) a également été battu (3-0) dans le cadre de la 36e journée de Premier League, avec néanmoins une circonstance atténuante, l'expulsion précoce, et très sévère, d'Ainsley Maitland-Niles (36e).

Youri Tielemans de la tête (59e), puis Jamie Vardy par deux fois (86e et 90e+5), précipitent ainsi la perte de la troupe d'Unai Emery, qui enchaîne un troisième revers consécutif en championnat, après ceux concédés contre Crystal Palace (2-3) et à Wolverhampton (3-1). Alexandre Lacazette et consorts suivront désormais avec attention l'affiche de la fin de journée opposant Chelsea, 4e avec un point de plus, et Manchester United, 6e à deux longueurs.