Les doubles champions en titre (7 pts), ralentis par Tottenham (2-2) lors de la deuxième journée, ont repris leur quête d'un triplé et reviennent à deux longueurs de Liverpool (9 pts), seule équipe à trois victoires.

Sur la côte sud, les "Citizens" n'ont douté que l'espace de vingt minutes en début de seconde période. Ils menaient alors 2 à 1, et Bournemouth se faisait pressant.

Mais David Silva a accéléré, croisé avec Agüero et l'Argentin a aligné Aaron Ramsdale de près pour mettre le match hors de portée des "Cherries" (64e).

En première période, les hommes de Pep Guardiola avaient fait le plus dur, Agüero et Raheem Sterling concluant de jolis mouvements collectifs (15e, 43e).

Le Gallois Harry Wilson, prêté par Liverpool, a ensuite redonné espoir aux "Cherries" d'un incroyable coup franc du gauche... jusqu'au doublé du "Kun", très en forme.

Ca tombe bien pour "City", qui devra se passer de Gabriel Jesus, blessé aux ischio-jambiers et qui ne fera son retour qu'après la trêve internationale de septembre.