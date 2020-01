Le Tottenham de José Mourinho a encore du chemin à faire et le coach portugais a pu s'en rendre compte face au leader de la Premier League, véritable mètre-étalon en termes de performances depuis le début de la saison. Lors du premier acte, Tanganga a sauvé sur sa ligne, Oxlade-Chamberlain a trouvé le montant des Spurs avant que Firmino n'ouvre le score à la 37e minute. Tout partait d'une touche déviée par Henderson vers Salah, qui décalait l'attaquant brésilien dont la frappe faisait mouche. 0-1, c'était d'ailleurs le score au repos.

FULL-TIME: A hard-fought match at Tottenham Hotspur Stadium. Liverpool hold out to take the points.

En seconde période, et malgré le discours d'un José Mourinho forcément déçu au vu de la pauvreté ludique proposée par ses hommes, Tottenham ne trouvait pas la clé face une formation de Liverpool trop bien organisée. Vers l'heure de jeu, Serge Aurier trouvait Alisson Becker sur la trajectoire de sa frappe. Quelques minutes plus tard, une tentative d'Heung-min Son, déviée, passait à côté. Plus tranchant dans ses offensives, Liverpool voyait Sadio Mané obliger Gazzaniga à sauver et Alderweireld à dégager dans la foulée. 0-1, le score n'allait plus évoluer et Liverpool enchaîne et reste invincible. À noter que Manchester United a signé un beau succès contre Norwich (4-0). Idem pour Chelsea qui recevait Burnley (3-0). Leicester, dauphin des Reds, a chuté à domicile contre Southampton (1-2).