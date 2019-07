Guardiola veut garder Leroy Sané

A 23 ans, Sané est suivi de près par le Bayern Munich: "C'est un joueur dont nous rêvons", a d'ailleurs récemment admis le coach bavarois Niko Kovac.

"C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il peut encore énormément progresser", a confié Guardiola.

"Nous le voulons, nous voulons qu'il reste. C'est pour ça que, depuis plus d'un an, son agent a une offre pour discuter d'une prolongation. En dehors de ça, ce n'est plus entre mes mains. C'est à lui de décider: s'il veut rester, c'est bien. S'il veut partir, on devra décider ce qui est possible. Mais j'espère qu'il va rester", a ajouté le technicien catalan.

Avec les départs de Franck Ribéry et Arjen Robben, le Bayern veut rajeunir son effectif et a, selon la presse allemande, fait de Sané sa priorité lors du mercato estival.

Sané, formé à Schalke 04, est arrivé à l'été 2016 à Manchester City, avec qui il a notamment remporté deux championnat d'Angleterre (2018, 2019).