Arteta veut que Xhaka reste à Arsenal

Interrogé sur le cas du milieu de terrain, absent lors de la défaite d'Arsenal face à Chelsea (2-1) en raison d'une maladie et convoité notamment par les Allemands du Hertha Berlin, Arteta a répondu: "J'espère que non (qu'il ne partira pas). Il a vraiment bien joué à Bournemouth, était très concentré et faisait une très bonne rencontre".

"Mais après le match, il s'est senti malade et avait de la fièvre. Et il était alité lors des deux derniers jours. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas été retenu (contre Chelsea)", a ajouté le technicien espagnol.

Xhaka avait été privé du capitanat d'Arsenal par Unai Emery en octobre après une réaction de mécontentement du joueur à la suite des huées des supporters des Gunners.

Arsenal n'est que 12e du Championnat d'Angleterre, avec 24 points, après la 20e journée. Les Gunners reçoivent mercredi Manchester United sans leur défenseur Calum Chambers, victime d'une blessure à un genou face à Chelsea.