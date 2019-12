Après 15 journées de Premier League, Arsenal est dixième. Voilà un bien triste constat pour un club qui s’enfonce chaque semaine un peu plus dans la crise. Battus par Brighton jeudi soir (1-2, les Gunners ont enchaîné un neuvième match sans victoires toutes compétitions confondues. Pour la première de Freddie Ljungberg à l’Emirates Stadium, les Londoniens ont concédé leur première défaite de la saison en championnat devant leur public, une semaine après leur défaite face à Francfort en Ligue Europa. La situation ne s’améliore donc pas depuis le licenciement d’Unai Emery. Après un nul à Norwich dimanche (2-2), Arsenal continue sa chute libre au classement… et dans le jeu.



