Liverpool (presque) sans trembler



Liverpool n'a pas laissé passé l'occasion de profiter du coup de mou de ses poursuivants en l'emportant face à Brighton (2-1).

Un doublé de Virgil van Dijk de la tête, portant à 40 le nombre de buts inscrits par les Reds sur des coups de pied arrêtés depuis le début de la saison dernière, leur avait offert une position confortable à la pause.

Malheureusement pour les Reds, leur gardien Allison s'est fait expulser à un quart d'heure de la fin pour une main en dehors de sa surface et Lewis Dunk a marqué en jouant rapidement le coup-franc suivant.

"Ce n'était vraiment pas nécessaire" de se mettre dans une sitaution pareille, a déploré Jürgen Klopp, "on a eu des occasions incroyables", a-t-il souligné.

Cette victoire permet néanmoins à Liverpool d'égaliser son record de 31 matches de championnat sans défaite, qui datait de 31 ans.



Manchester City patine à Newcastle



De son côté, Manchester City a de nouveau lâché des points contre une équipe largement à sa portée après avoir mené deux fois (2-2).

Les hommes de Pep Guardiola ont affiché des limites qui laissent vraiment penser que le titre est hors de portée cette année: difficultés à se créer des occasions face à une défense regroupée, manque de réalisme lorsqu'ils en ont et erreurs défensives sur lesquelles ils se font régulièrement punir.

Aux deux jolis buts de Raheem Sterling (0-1, 22e) et Kevin de Bruyne (1-2, 82e), ont répondu des réalisations en finesse de Jetro Willems (1-1, 25e) et de Jonjo Shelvey de 25 mètres (88e), aidés par une défense bleu ciel apathique.

"On travaille pareil que lors des dernières saisons. On a essayé de marquer plus de buts, mais ce n'est pas arrivé", a commenté un Guardiola dépité.

Résultat, avec 2 nuls et 3 défaites, Manchester City a laissé 13 points en route sur 14 journées, 3 de moins seulement que sur toute la saison passée.



Chelsea surpris par West Ham



Face à une équipe 17e à 3 points de la zone rouge, Frank Lampard avait fait tourner.

Tammy Abraham blessé, le Français Olivier Giroud se retrouvait titulaire, alors que N'Golo Kanté et Willian étaient sur le banc.

Malheureusement, l'avant-centre des Bleus, hormis une tête ratée de peu aux six mètres en fin de première période, n'aura pas marqué des points, pénalisé par son manque de rythme et d'automatismes pour son 7e matches seulement cette saison, même s'il n'était pas le seul joueur émoussé.

"On a été insuffisants dans de nombreux domaines du jeu. Nous n'avons pas fait assez dans le dernier tiers du terrain", a souligné Lampard après le match.

En face, Manuel Pellegrini, dont la place était menacée, avait tranché dans le vif, écartant l'attaquant français Sébastien Haller, parfois indolent lors de ses derniers matches et le désastreux gardien Roberto, pour faire confiance à un débutant de 33 ans, David Martin.

Arrivés sur la pointe des pieds mais combattifs, les Hammers se sont enhardis au fil du match et ont été récompensés sur une belle frappe enroulée de leur latéral gauche Aaron Cresswell imparable pour Kepa (0-1, 48e).

Un deuxième revers de suite pour Chelsea, après la défaite à Manchester City la semaine dernière, qui les laisse à 14 longueurs des Reds



Tottenham enchaîne



Troisième match et troisième victoire (3-2) pour le Tottenham de José Mourinho qui repointe son nez dans le top 5.

Comme face à West Ham la semaine dernière, Tottenham a mené 3-0, notamment grâce à une réalsiation de Moussa Sissoko (69e), mais leurs adversaires sont revenus à un but à la 90+6.

Mais l'essentiel les Londoniens, est qu'ils ne sont plus qu'à 6 points du top 4 et de la Ligue des champions.