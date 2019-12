NBA: Luka Doncic tutoie Michael Jordan

Le record



Luka Doncic a 20 ans et du génie dans les mains, le monde du basket commence à bien le savoir. Dernière preuve en date, ce 18e match d'affilée avec au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives réussis, égalant le record de Jordan en 1989.

S'il le bat dimanche contre Sacramento, Doncic l'ajoutera à celui, plus impressionnant encore, du plus grand nombre de triples-doubles réussis par un joueur de moins de 21 ans. Avant son anniversaire le 28 février, il en est à quinze, plus que Magic Johnson et LeBron James, qui n'en avaient réussi "que" sept et cinq avant leur majorité.

Après à peine plus d'un an de présence dans la Ligue, le meilleur rookie de la saison passée, se pose déjà en sérieux candidat pour le titre de MVP face aux LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis ou encore James Harden.

Contre les Pelicans, le meneur s'est "contenté" de 28 points, 9 passes et 6 rebonds en 26 minutes pour contribuer au 5e succès d'affilée des Mavericks, toujours deuxièmes à l'Ouest. Plus parlant encore: ils viennent de remporter 10 de leurs 11 derniers matches, ce qui ne leur était plus arrivé depuis la saison 2010-2011, celle du titre NBA.



La lancée



James Harden ne doute jamais, même les soirs où son adresse est en berne, et, généralement, il choisit même le "money-time" pour se montrer décisif. Illustration lors de la victoire de Houston contre Phoenix (115-109) où il a inscrit 18 de ses 34 points dans le dernier quart-temps. De quoi faire oublier un 8/27 aux tirs.

Les Rockets, qui restent cinquièmes après ce deuxième succès de rang, ont aussi pu compter sur Russell Westbrook, auteur de son troisième triple-double en trois matches (24 pts, 14 rbds, 11 passes), son 6e cette saison.

Phoenix, avec ce 11e revers pour autant de victoires, glisse à la 8e place.



Le réveil



Après trois défaites consécutives, dont une lourde (-25 pts) face aux Lakers, Utah s'est ressaisi en s'imposant contre Memphis (126-112). Un 13e succès qui s'est dessiné au 2e quart-temps (37-18).

Donovan Mitchell (22 pts, 4 rbds) et Rudy Gobert (19 pts, 11 rbds, 5 passes) ont été les hommes forts du Jazz, solidement ancré au 6e rang à l'Ouest.



L'humiliation



Cleveland, aux abois, a concédé la cinquième plus grosse défaite dans son histoire à Philadelphie (141-94), soit 47 points d'écart.

Dire que les 76ers se sont baladés face à des Cavaliers qui portent bien mal leur nom est un euphémisme. En l'absence de Joel Embiid (hanche), Ben Simmons s'est fait plaisir avec 34 points, 7 passes en 26 minutes et il a même réussi le 2e panier à trois points de sa carrière!

"Phila" reste cinquième, avant de recevoir dimanche le champion en titre Toronto. Les Cavs, à qui divers médias américains prêtent l'intention de laisser partir Kevin Love, sont avant-derniers avec Atlanta.



La frustration



Il s'en est fallu d'un lancer franc manqué par Julius Randle à la dernière seconde pour que New York n'arrache la prolongation. Mais Indiana, qui peut remercier les 5 contres de Myles Turner, l'a tout de même emporté (104-103), grâce également aux 25 points de TJ Warren et aux 19 points, 15 rebonds de Domantas Sabonis.

Pas d'électrochoc donc chez les Knicks, pour le premier match de Mike Miller, nommé entraîneur intérimaire après le limogeage de David Fizdale. Mais le courant semble au moins revenu après le "blackout" vécu lors des deux dernières corrections subies contre Milwaukee puis Denver.