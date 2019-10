NBA: le jeune prodige des Pelicans, Zion Williamson, opéré du genou et indisponible 2 mois

Selon les Pelicans, Williamson, 19 ans, souffre d'une déchirure au niveau du ménisque et ne devrait pas revenir avant six à huit semaines. Le jeune homme qui souffrait du genou depuis plusieurs mois a subi différents examens médicaux vendredi et les médecins ont recommandé une opération.

"Nous sommes une équipe forte. Nous ferons du mieux que nous pourrons en son absence. De toutes évidence, nous attendrons qu'il revienne avec impatience. Nous espérons qu'il prenne le temps dont il a besoin pour se rétablir complètement", a déclaré son coéquipier JJ Reddick.

Williamson fait partie des grandes sensations attendues de la nouvelle saison de NBA. Durant la pré-saison, il avait enregistré des statistiques de 23,3 points et 6,5 rebonds par match.

Les Pelicans devront affronter sans lui les Raptors, les champions en titre, mardi lors du match d'ouverture de la saison NBA.

La blessure du jeune prodige l'avait déjà empêché de participer à six matches avec Duke University la saison dernière, et avait empoisonné sa "summer league" durant l'été.