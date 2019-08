"Cet accord prévoit également une option d'achat par le Bayern fixée à 120 millions d'euros" pour le Brésilien arrivé en Catalogne en 2018 pour la même somme, plus 40 millions d'euros de bonus, précise le Barça. Un prêt confirmé dans la foulée par le club bavarois: "L'international brésilien a passé sa visite médicale dimanche et signé son contrat", indiquent les champions d'Allemagne sur leur site internet.



L'arrivée en Bavière du meneur de jeu de 27 ans, annoncé depuis des semaines comme principale monnaie d'échange avec le Paris SG en cas de retour de Neymar à Barcelone, promet de compliquer un peu plus le

transfert du "Ney" en Catalogne, la saga de ce mercato estival.



A cours de liquidités après les dispendieuses arrivées de Griezmann (120 M EUR) et De Jong (75 M EUR et 11 M EUR de bonus), les Catalans ne sont pas en mesure d'offrir le prix demandé par le PSG sans inclure de joueur dans la transaction, affirme la presse locale. Et jusqu'ici selon elle, Coutinho paraissait être le seul joueur à faire consensus entre les deux clubs dans le cas d'une éventuelle opération Neymar.



Malgré deux Championnats et une Coupe du Roi remportés en 18 mois chez les "blaugrana", Coutinho ne s'est jamais adapté au jeu des stars Messi et Suarez et quitte Barcelone en situation d'échec: "Coutinho, histoire d'un immense désastre", affiche d'ailleurs en une lundi le quotidien sportif catalan Sport.



"Pour moi, ce changement représente un nouveau défi dans un nouveau pays avec l'un des meilleurs clubs d'Europe. Je suis vraiment impatient de voir ça. Comme le Bayern, j'ai de grandes ambitions", affiche Coutinho.

En Bavière, il aura la lourde tâche de succéder aux deux vétérans Robben et Ribéry, partis en fin de saison dernière. Une solution de repli pour les Bavarois qui ciblaient prioritairement l'international allemand de Manchester City Leroy Sané, jusqu'à sa grave blessure du ligament croisé antérieur du genou droit il y a deux semaines.



"C'est le type de renfort dont nous avions besoin", a insisté Manuel Neuer, le gardien du Bayern, alors que plusieurs cadres avaient demandé des arrivées.



"Nous remercions le FC Barcelone d'avoir accepté ce transfert. Avec Philippe, arrive au FC Bayern un joueur qui renforcera notre secteur offensif par sa créativité et son excellente technique", s'est félicité le PDG du club allemand Karl-Heinz Rummenigge.