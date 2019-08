Transfert: Le défenseur Maripan (Alaves) signe cinq ans à Monaco

Le montant du transfert du joueur, qui était sous contrat avec le Deportivo Alavès jusqu'en juin 2021, est estimé, selon différentes sources proches du dossier, à environ 18 millions d'euros.



Maripan ne sera pas qualifié pour jouer contre Nîmes dimanche, lors de la 3e journée de L1.

International chilien (21 sélections et deux buts inscrits), Maripan a disputé la dernière Copa America avec la sélection de son pays.



Défenseur rugueux et de grande taille (1,93 m), Maripan, qui possède un excellent jeu de tête, a disputé 23 rencontres de Liga (2 buts inscrits) avec le club basque la saison dernière. Il avait disputé 19 rencontres en 2017-2018, lors de sa première saison en Europe en provenance du club de l'Universidad de Chile.



Le week-end dernier lors de l'ouverture de la Liga contre Levante, Maripan était titulaire avec Alavès et avait inscrit le seul but de la rencontre.