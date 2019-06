Mohamed Anouar Guelmami

La finale retour de la Ligue des Champions Africaine (CAF CL) aura lieu Aujourd’hui et opposera le Wydad Casablanca à Al Ahly au stade Mohammed V. Comment regarder le match en direct et en live streaming ? vous trouverez ici la réponse nécessaire.

Le Gambien Bakary Papa Gassama dirigera le sommet du football africain et sera épaulé par le burundais Jean Claude Birumushahu et le kenyan Marwa Range.



Le choc WAC - Al Ahly s'annonce riche en suspens vu la qualité des deux équipes qui disposent de joueurs talentueux capables de faire la différence à tout moment.

Où et Quand la finale retour de la Ligue des champions d'Afrique entre les Marocains du Wydad Casablanca et les Egyptiens d’Al-Ahly se déroule ?

Le match se déroule au stade Mohammed V à Casablanca.

Le coup d'envoi de ce match sera donné Aujourd’hui à 23h00, heure de la Mecque.

Où pouvez-vous regarder le match ?

Le match est disponible exclusivement sur les canaux beIN SPORTS et les plateformes live streaming beIN CONNECT , avec un commentaire en arabe et une couverture en studio qui débute à partir de 22h00, heure de la Mecque sur la chaîne beIN SPORTS HD 1.

Comment voir le match en Live Streaming?

Vous pouvez regarder Wydad Casablanca- Al Ahly (LDC) en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

A Lire Aussi

Wydad-Ahly : C'est le moment de vérité

Foot - Le programme du week-end sur beIN SPORTS

CAF CL: Al-Ahly tenu en échec 1-1 par le Wydad

Le stade envahi, Al Ahly annule son entraînement



Vous trouverez aussi le résumé du match en vidéo à l'issue de la rencontre sur beIN SPORTS.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur , visitez notre site Get beIN.

Découvrez nos applications mobiles:

Télécharger beIN SPORTS sur Android

Télécharger beIN CONNECT sur Android

Télécharger beIN SPORTS sur IOS

Télécharger beIN CONNECT sur IOS