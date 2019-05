Les Gones seront qualifiés directement pour la Ligue des champions en cas de victoire de Chelsea en finale de la Ligue Europa, le 29 mai. Ils seront contraints de passer par le 3e tour de qualifications de la C1 si c'est Arsenal qui l'emporte...

Un doublé de Memphis Depay (49e et 74e) et des réalisations de Maxwel Cornet (54e) et Moussa Dembélé (64e) ont fait le bonheur de Bruno Genesio, pour son dernier match à domicile. Les Normands, eux, restent 18e (et virtuel barragiste), avec deux points d’avance sur Dijon.