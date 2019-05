Pour la troisième année d’affilée, Kylian Mbappé a été élu meilleur espoir de Ligue 1 dimanche soir à Paris lors de la soirée des Trophées UNFP.

L’attaquant du PSG, auteur de 32 buts cette saison en Ligue 1 et déjà vainqueur du trophée à deux reprises, avec Monaco et le club parisien, était nommé aux côtés d’Ismaïla Sarr (Rennes), Boubacar Kamara (Marseille), Houssem Aouar (Lyon) et Jonathan Ikoné (Lille).