Le nouveau Nice battu

Nice n'aura été deuxième du championnat que durant deux minutes... Bien décidés à venir gâcher l'anniversaire de l'infatigable Vitorino Hilton (42 ans), les joueurs de Patrick Vieira, entraîneur à peine plus vieux que le défenseur adverse (43 ans), n'ont pas réussi leur coup. Les Aiglons ont été renversé à la Mosson, ce samedi, (2-1), lors de la cinquième journée de Ligue 1.

Le technicien azuréen avait pourtant aligné plusieurs recrues d'entrée, dont l'attaquant danois Kasper Dolberg et l'ailier Adam Ounas. Avec le feu follet Youcef Atal sur l'autre aile, il y avait matière à se réjouir, malgré une pénurie dans le secteur défensif. L'OGCN a d'ailleurs ouvert le score par l’intermédiaire d'Adrien Tameze (35e). Nice était provisoirement deuxième de Ligue 1 à ce moment précis. Le MHR, auteur d'un début de saison difficile, mais capable de battre l'OL à la maison, a immédiatement répliqué par Andy Delort (37e).

Mener à Montpellier est pourtant souvent le plus dur à réussir. Les Héraultais ont d'ailleurs reculé après le 1-1 pour mieux exploiter les espaces, comme sur cette déviation de la tête de Delort vers Florent Mollet, qui est parti croiser une frappe victorieuse du pied gauche (56e). "C'est une journée spéciale pour moi, reconnaissait Hilton au micro beIN SPORTS. D'être encore à haut niveau à 42 ans... Fêter ça avec la victoire, c'est bien. Je pense qu'on la mérite. Il fallait être au top contre Nice, on a écouté les consignes, on a fait les efforts et à la fin on a été récompensé."

Les Aiglons restent donc aux portes du podium. C'est finalement avant le rachat du Gym, avec un effectif restreint, que Nice a obtenu ses meilleurs résultats. Il faudra certainement du temps pour incorporer les recrues dans le collectif. "On est une équipe jeune avec beaucoup de nouveaux joueurs, souligne Ounas. Il va falloir que les automatismes viennent vite. On savait que ça allait être difficile, ils ont fermé un peu plus le jeu, après avoir égalisé et ça nous a posé d’énormes problèmes, on espère s'en servir pour réagir." La venue prochaine de la lanterne rouge Dijon à l'Allianz Riviera apparaît comme l'opportunité idéale.