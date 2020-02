Alors que Nantes recevra le Paris Saint-Germain mardi soir (21h05), dans le cadre de la 23eme journée de Ligue 1, des supporters des deux clubs se sont donné rendez-vous 24 heures plus tôt… pour une bagarre générale, ou « fight », selon Ouest France. Les ultras se sont rejoint « derrière le quai de la Fosse, à Nantes, du côté de la place René-Bouhier », vers 23h20, explique le quotidien. Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues, avec le déploiement de seize patrouilles de police au total. Six grenades lacrymogènes auraient été tirées, et deux assourdissantes. Cet affrontement n’aurait fait aucun blessé. Côté sportif, le club francilien tentera de porter à 20 son nombre de rencontres de suite sans défaite, toutes compétitions confondues. Les Canaris, eux, voudront relever la tête après un traumatisant derby perdu à Rennes vendredi (3-2).

Les réjouissances ont commencé hier soir dans les rues de Nantes. Supporters parisiens et nantais s’étaient donné rendez-vous pour un fight, derrière le quai de la Fosse. Les policiers ont tiré huit grenades pour les séparer #FCNPSG pic.twitter.com/MbKWTHkUp9

