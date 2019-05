En colère la semaine dernière, Zinédine Zidane a retrouvé le sourire avec une victoire 3-2 de son Real Madrid contre Villarreal, dimanche pour la 36e journée du Championnat d'Espagne, signe que l'entraîneur français a su remobiliser ses troupes malgré un match sans enjeu.

Après l'humiliante défaite 1-0 subie chez le Rayo Vallecano, relégable, le Real a relevé la tête au stade Santiago-Bernabeu: l'ancien attaquant lyonnais Mariano Diaz a inscrit un doublé (2e, 49e) et Jesus Vallejo a marqué son premier but sous le maillot merengue (40e). Gerard Moreno avait entretemps égalisé pour le "sous-marin jaune" (11e) et Jaume Costa a réduit le score en vain (90e+4).

Troisième du Championnat d'Espagne (68 pts), le Real Madrid n'a plus rien à craindre et plus grand-chose à espérer: le club merengue est assuré depuis le week-end dernier de finir sur le podium et de disputer la prochaine Ligue des champions, ce qui était l'objectif minimal d'une fin de saison décevante.

Certes, la défaite samedi de l'Atlético (2e, 74 pts), dauphin du champion Barcelone (1er, 83 pts), a laissé au Real une petite chance de finir deuxième pour l'honneur, mais il faudrait pour cela que l'équipe de Zidane réussisse un sans faute et que les "Colchoneros" ne prennent aucun point lors des deux dernières journées.

Derrière le trio de tête, la bataille fait rage pour décrocher la quatrième et dernière place qualificative pour la C1. Et pour l'instant, c'est Getafe (4e, 58 pts) qui l'occupe.



Etonnant Getafe



L'étonnant club de la banlieue sud de Madrid a fait un pas de plus vers la grande Europe dimanche en battant 2-0 le mal-classé Gérone.

Au Coliseum Alfonso-Pérez, Getafe a pris l'ascendant sur deux buts signés Jorge Molina (16e) et Angel (77e), alors que le club catalan s'est retrouvé en infériorité numérique après l'exclusion de Borja Garcia pour contestation (69e).

Ce succès maîtrisé permet à Getafe (58 pts) de consolider sa quatrième place devant Séville (5e, 55 pts), battu vendredi, et avec provisoirement six longueurs d'avance sur Valence (6e, 52 pts), en déplacement dimanche soir chez la lanterne rouge Huesca.

Mais rien n'est fait pour les "Azulones": lors des deux dernières journées, Getafe affrontera le FC Barcelone, puis Villarreal, ce qui promet du suspense jusqu'au bout, d'autant que le "sous-marin jaune" (15e, 40 pts) n'est pas encore mathématiquement sauvé.



Hommage à Casillas



Cela donne un peu plus de valeur à la victoire du Real, qui, lui, ne jouait ce week-end que pour son honneur, bafoué à Vallecas.

Les Madrilènes avaient aussi à coeur de gagner pour leur ancien gardien et capitaine Iker Casillas, aujourd'hui au FC Porto et opéré cette semaine après un infarctus. Le Bernabeu a d'ailleurs scandé son nom et déployé une banderole rendant hommage à l'emblématique portier, champion du monde 2010 avec l'Espagne.

Sur la pelouse, le jeu merengue a été beaucoup plus délié et beaucoup plus emballant que face au Rayo, signe que le coup de semonce de Zidane a été entendu dans le vestiaire.

Sur une récupération haute de Brahim, Mariano s'est infiltré entre deux défenseurs avant d'ouvrir le score d'un tir rasant de l'extérieur du pied (2e). Il a ensuite doublé la mise en reprenant de près une offrande de Dani Carvajal (49e), alors que Jesus Vallejo, entretemps, avait marqué à bout portant après un corner (40e). Seul bémol, un petit relâchement en fin de match a permis à Villarreal de revenir à 3-2.

Pour le reste, Zidane a pu lancer pour le dernier quart d'heure l'ailier brésilien Vinicius (18 ans), révélation de la saison au Real.

Après deux mois d'absence sur blessure, l'attaquant a montré une belle énergie et osé une frappe (83e)... De bon augure pour une éventuelle participation à la Copa America cet été (14 juin-7 juillet) ?