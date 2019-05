L'Atlético Madrid, surpris par les contre-attaques de l'Espanyol Barcelone, a lourdement chuté (3-0) samedi pour la 36e journée du Championnat d'Espagne, alors qu'un petit point aurait suffi au club "colchonero" pour assurer sa deuxième place derrière le champion Barcelone.

Pas très inspiré au stade de Cornella-El Prat, l'Atlético s'est incliné sur un but contre son camp de son capitaine Diego Godin (45e+1) puis une belle finition de l'attaquant Borja Iglesias (52e), qui a ensuite converti un penalty (89e) provoqué par Juanfran sur un coup d'épaule grossier.

Ce lourd revers n'a pas grande incidence au classement pour l'équipe de Diego Simeone (2e, 74 pts) qui n'a besoin que d'un point lors des deux dernières journées si le Real Madrid (3e, 65 pts) bat Villarreal dimanche.

Le FC Barcelone (1er, 83 pts), sacré le week-end dernier, se déplace samedi soir sur le terrain du Celta Vigo.

Pour l'Espanyol (8e, 47 pts), cette victoire est synonyme d'espoir dans la course à la septième place, qui pourrait être qualificative pour la Ligue Europa en fonction de l'issue de la finale de Coupe du Roi Barcelone-Valence le 25 mai.



Décompression





Pour l'Atleti, en revanche, cela ressemble à une décompression après une belle série de quatre victoires consécutives en Liga qui lui a permis d'assurer sa place sur le podium et en Ligue des champions la saison prochain.

Les "Colchoneros" ont certes eu des occasions samedi, notamment l'avant-centre Alvaro Morata (2e, 5e) ou le milieu offensif français Thomas Lemar, dont la bonne frappe a été détournée par le gardien (42e).

Mais Antoine Griezmann, peu en vue, a perdu un ballon crucial à l'entrée de la surface adverse juste avant la pause. Le latéral Adria Pedrosa s'en est emparé, il a cavalé jusqu'à l'autre surface et adressé un centre rasant que Godin, en taclant, a malencontreusement expédié dans sa propre cage (45e+1).

Et pour ne rien arranger, sur une nouvelle perte de balle de l'Atlético, signée cette fois Rodrigo Hernandez, Borja Iglesias a été lancé dans la surface et il a gagné son duel avec l'excellent gardien Jan Oblak (52e).

D'ailleurs, il a fallu plusieurs parades d'Oblak pour préserver l'Atlético d'un score plus lourd... Et le portier slovène a été impuissant pour stopper le penalty de Borja Iglesias, qui a inscrit là son 15e but de la saison en Liga et entretenu les rêves européens de l'Espanyol.