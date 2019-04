Liga: Valence mord la poussière

Quatre jours après un premier revers sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (3-2), le FC Valence a laissé filer une nouvelle chance de se rapprocher de la quatrième place du championnat, synonyme de billet pour la Ligue des champions la saison prochaine. Car ce dimanche, à Mestalla, les partenaires de Kévin Gameiro et Francis Coquelin ont été surpris (0-1) par Eibar à l'occasion de la 35e journée de Liga, sur un but tardif de Charles (90e+2).

Les hommes de Marcelino Garcia Toral, s'ils stagnent au 6e rang du classement, pointent à trois longueurs du FC Séville (4e) et de Getafe (5e), ce alors que ces concurrents se déplacent respectivement à Gérone (14 heures) et dans l'antre de la Real Sociedad (16h15). Les Basques ont eux presque assuré leur maintien puisqu'ils disposent provisoirement de neuf unités d'avance sur la zone rouge.

Très mauvaise opération dans la course à la C1 pour le club andalou, battu à Gérone (1-0) et qui ne profite pas du revers de Valence plus tôt dans la journée.