Fati, la nouvelle pépite du Barça !

Pouvait-il rêver mieux ? Pour sa toute première titularisation avec le FC Barcelone, dans l’immensité du Camp Nou, Ansu Fati, âgé seulement de 16 ans, n’a eu besoin que de trois minutes pour trouver le chemin des filets, samedi soir. Le jeune attaquant, qui avait déjà marqué avant la trêve lors de son entrée en jeu à Osasuna (2-2), a ouvert le score pour les Blaugranas face à Valence, lors d’une rencontre qui a tourné à la démonstration, puisque les Catalans se sont imposés sur un score sans appel (5-2).

Ansu Fati est certes promis au banc de touche, puisque Lionel Messi pourrait effectuer son retour mardi prochain contre Dortmund et qu’Ousmane Dembélé en a encore pour deux semaines d'indisponibilité. Mais son insouciance fait pour l’instant le bonheur de la formation d’Ernesto Valverde. Servi par Frenkie de Jong pour l’ouverture du score (3e), le natif de la Guinée-Bissau lui a rendu la pareille dans la foulée (7e). Le joueur recruté à l’Ajax, en électron libre au milieu, n'a pas seulement ouvert son compteur buts, il a aussi été été étincelant lors de cette partie.

Le bonheur de Suarez

Le FCB a attendu la seconde période pour prendre le large. Kevin Gameiro a en effet relancé le suspense en battant Marc-André ter Stegen (29e). Et l’international français aurait même pu égaliser, si le gardien allemand n’avait pas sorti deux belles parades en quelques secondes (38e). C'est Antoine Griezmann, très disponible en position de numéro 9, a qui provoqué le troisième but: sa frappe échappait à Jasper Cillessen et Gerard Piqué redonnait un avantage de deux buts aux siens (52e).

Un certain Luis Suarez a ensuite régalé le public catalan lors de la dernière demi-heure. Pour son retour à la compétition, le buteur uruguayen s'est offert un doublé (61e et 82e), grâce à deux frappes parfaitement ajustées, "Grizi" étant passeur décisif sur la seconde réalisation. Le Barça retrouve donc le sourire avant le retour de la Ligue des champions. Messi reprendra bientôt du service et le petit Fati est la nouvelle attraction.